Генштаб: ситуація на фронті залишається складною, ворог продовжує атакувати позиції Сил оборони

Розпочалась 942 доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Ситуація на фронті залишається складною. Противник, використовуючи свою перевагу в живій силі та техніці, безупинно атакує наші позиції. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу максимальних втрат.

Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 163 бойових зіткнення, ідеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах три ракетні удари із застосуванням десяти ракет, а також 77 авіаударів, зокрема скинув 116 КАБ. Крім цього, здійснив понад 5000 обстрілів, з них 175 – із реактивних систем залпового вогню та залучив для ураження більше 1570 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Перемога, Новеньке, Яструбине, Шалигине, Річки, Харків, Козача Лопань, Балаклія, Ківшарівка, Куп’янськ, Петропавлівка, Дружелюбівка, Твердохлібове, Часів Яр, Іванівське, Предтечине, Ступочки, Торецьк, Біла Гора, Дружба, Дачне, Клебан-Бик, Олександро-Калинове, Олександропіль, Богоявленка, Шахтарське, Рівнопіль, Лежинка, Оріхів, Темирівка та Козацьке.

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили шість ворожих пунктів управління різних типів, 18 районів зосередження особового складу, два місця знаходження озброєння і військової техніки та чотири артилерійські системи противника.

На Харківському напрямку ворог намагався штурмувати поблизу населеного пункту Вовчанськ. Крім цього, авіація противника завдала ударів КАБами по житлових районах Харкова, внаслідок чого постраждало мирне населення та цивільна інфраструктура.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося сім атак загарбників. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Синьківки, Степової Новоселівки, Кругляківки, Котлярівки, Стельмахівки та Лозової.

На Лиманському напрямку ворог атакував 28 разів. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу Дружелюбівки, Чернещини, Греківки, Невського, Торського, Терн, Макіївки, Новосадового та Білогорівки.

На Сіверському напрямку українські захисники відбили штурм російських загарбників поблизу Виїмки.

На Краматорському напрямку окупанти атакували 11 разів у районах Калинівки, Майського, Андріївки та Білої Гори.

На Торецькому напрямку ворог, за підтримки авіації, здійснив 12 атак неподалік Неліпівки, Торецька та Щербинівки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 28 штурмових і наступальних дій агресора у бік населених пунктів Воздвиженка, Новоторецьк, Красний Яр, Новогродівка, Селідове, Маринівка та Михайлівка. Найбільша концентрація ворожих атак була поблизу Селідового.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 25 атак. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед в районі населеного пункту Георгіївка. Окрім цього, ворог атакував у бік Цукуриного, Гірника, Костянтинівки, Катеринівки та Желанного Другого.

На Времівському напрямку противник здійснив дев’ять штурмів наших позицій в районах Вугледару, Катеринівки, Водяного та Павлівки. Активно задіював для ударів на напрямку бомбардувальну авіацію.

На Гуляйпільському напрямку російські загарбники безуспішно атакували в районі Гуляйполя.

На Оріхівському напрямку окупаційні війська чотири рази штурмували позиції Сил оборони в районах Роботиного, Новоандріївки та Новоданилівки.

Триває операція в Курській області. Авіація ворога продовжує рівняти з землею свої села та міста. За минулу добу російські літаки завдали двадцять шість авіаударів тридцятьма трьома КАБами по власній території.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник з території рф активно застосовує артилерію та авіацію по районах українських населених пунктів.

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу.

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1500 осіб. Також українські воїни знищили 22 танки, 52 бойові броньовані машини, 63 артилерійські системи, дві РСЗВ, 67 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 57 автомобілів і 19 одиниць спеціальної техніки.