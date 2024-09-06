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США повідомили союзникам, що Іран відправив балістичні ракети до Росії, - ЗМІ

Ймовірно, йдеться про декілька сотень балістичних ракет малої дальності.

США повідомили союзникам, що Іран відправив балістичні ракети до Росії, - ЗМІ
Іранський священнослужитель стоїть поруч із ракетами Zolfaghar-Basir (ліворуч) і Dezful (праворуч), виставленими огляд з нагоди
Фото: EPA/UPG

Попри заклики США та ЄС, Іран відправив до Росії балістичні ракети малої дальності.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Представник США підтвердив, що ракети “нарешті доставлено”.

“За словами західних офіційних осіб, ця поставка включає пару сотень балістичних ракет малої дальності. Іран має різноманітну таку зброю з радіусом дії приблизно до 500 миль”, - йдеться у повідомленні.

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Як зазначив високопоставлений європейський чиновник, очікується, що Іран продовжить надавати зброю Росії.

Рада національної безпеки не відповіла на запит про коментарі, також немає жодних коментарів від місії Ірану при ООН у Нью-Йорку або від посольства РФ у Вашингтоні.

Водночас, європейські чиновники заявили, що працюють зі своїми американськими колегами над додатковими санкціями. Підготовча робота над цими заходами була виконана протягом літа.

Ймовірно, ЄС заборонить іранському авіаперевізнику Iran Air здійснювати польоти в європейські аеропорти, і запровадити сонкції щодо низки іранських підприємств і людей, залучених до передачі ракет, включаючи транспортні компанії.

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