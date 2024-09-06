Німеччина анонсувала передачу партії танків Leopard для ЗСУ, — ЗМІ

Німеччина спільно з іншими європейськими партнерами передасть Збройним силам України партію танків Leopard 1A5.

Про це на засіданні Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" повідомив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, пише видання Welt.

Зокрема, окрім передачі 12 самохідних артилерійських установок Panzerhaubitz 2000 на суму 150 млн євро, шість з яких прибудуть в Україну вже до кінця року, Німеччина спільно з іншими європейськими партнерами, хоче якомога швидше передати українській армії 77 основних бойових танків Leopard 1A5.

6 вересня на базі ВПС США "Рамштайн" у Німеччині почалося засідання Контактної групи з питань оборони України.