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Німеччина анонсувала передачу партії танків Leopard для ЗСУ, — ЗМІ

Німеччина спільно з іншими європейськими партнерами передасть 77 бойових танків Leopard 1A5. 

Німеччина анонсувала передачу партії танків Leopard для ЗСУ, — ЗМІ
Леопард
Фото: wikipedia

Німеччина спільно з іншими європейськими партнерами передасть Збройним силам України партію танків Leopard 1A5.

Про це на засіданні Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" повідомив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, пише видання Welt.

Зокрема, окрім передачі 12 самохідних артилерійських установок Panzerhaubitz 2000 на суму 150 млн євро, шість з яких прибудуть в Україну вже до кінця року, Німеччина спільно з іншими європейськими партнерами, хоче якомога швидше передати українській армії 77 основних бойових танків Leopard 1A5. 

  • Під час засідання президент України Володимир Зеленський наголосив, що Силам оборони потрібно більше зброї, щоб витіснити окупантів.
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