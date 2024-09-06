Зеленський прибув до Німеччини на "Рамштайн". Після цього вирушить до Італії

Український президент прибув до Німеччини, де сьогодні відбудеться засідання Контактної групи з питань оборони України.

Володимир Зеленський заявив, що держава потребує рішучості партнерів та засобів зупинки російського терору. Про це йдеться у повідомленні в Telegram.

"Потрібно, щоб уся зброя з уже оголошених пакетів підтримки нарешті потрапила в бойові бригади. І потрібні сильні далекобійні рішення партнерів, щоб наблизити справедливий мир, якого ми прагнемо", – сказав він.

Президент візьме участь у засіданні групи та зустрінеться з міністром оборони США Ллойдом Остіном. Окремо проведе переговори з канцлером Олафом Шольцом.

"Після цього – Італія. Міжнародний економічний форум «Амброзетті», зустрічі з представниками італійського бізнесу. Переговори з Головою Ради міністрів Італії Джорджею Мелоні", – сказав він.

Зеленський прибув на авіабазу «Рамштайн» для участі в засіданні щодо України, відео показує кореспондентка Радіо Свобода



Там він зустрінеться з міністрами оборони США та Німеччини, а також проведете переговори з канцлером Шольцом, написав президент Зеленський pic.twitter.com/n7Zx0mvVxk — Радіо Свобода (@radiosvoboda) September 6, 2024