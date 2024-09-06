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Зеленський прибув до Німеччини на "Рамштайн". Після цього вирушить до Італії

Президент зустрінеться з Олафом Шольцом, міністром оборони США та італійською прем'єркою. 

Зеленський прибув до Німеччини на "Рамштайн". Після цього вирушить до Італії
Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Український президент прибув до Німеччини, де сьогодні відбудеться засідання Контактної групи з питань оборони України.

Володимир Зеленський заявив, що держава потребує рішучості партнерів та засобів зупинки російського терору. Про це йдеться у повідомленні в Telegram

"Потрібно, щоб уся зброя з уже оголошених пакетів підтримки нарешті потрапила в бойові бригади. І потрібні сильні далекобійні рішення партнерів, щоб наблизити справедливий мир, якого ми прагнемо", – сказав він.

Президент візьме участь у засіданні групи та зустрінеться з міністром оборони США Ллойдом Остіном. Окремо проведе переговори з канцлером Олафом Шольцом.

"Після цього – Італія. Міжнародний економічний форум «Амброзетті», зустрічі з представниками італійського бізнесу. Переговори з Головою Ради міністрів Італії Джорджею Мелоні", – сказав він. 

  • Про підготовку поїздки Зеленського на засідання в форматі "Рамштайн" раніше повідомили медіа. Президент місяцями закликає партнерів дозволити застосовувати далекобійну зброю для ударів по російських літаках, якими ворог нищить українські міста та вбиває людей. Лише за один цей тиждень Україна мала дві страшні трагедії: удар по полтавському інституту зв'язку, внаслідок якого загинули понад 50 людей і близько 280 були поранені, а також напад на Львів, під час якого загинули семеро людей. Четверо з них – мама і троє доньок. 
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