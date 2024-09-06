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Китай заборонив усиновлення дітей іноземцями

Американські дипломати не розуміють, чи вплине рішення на родини, які перебувають в процесі оформлення батьківства. 

Китай заборонив усиновлення дітей іноземцями
Фото: Данило Павлов

Міністерство закордонних справ Китаю оголосило про закриття програми всиновлення дітей-сиріт громадянами іноземних країн. Виняток робитимуть лише для кровних родичів біологічних батьків дитини, які перебувають за кордоном.

Як пише The Guardian, оголошене Пекіном рішення не дає достатнього розуміння, чи будуть завершені процеси всиновлення, які вже перебувають на стадії оформлення документів. Найбільше це питання турбує американських дипломатів, адже США утримує лідерство за кількістю родин, які взяли на виховання дітей з Піднебесної - понад 82 тисячі.

Державний департамент США оприлюднив заяву, що посольство у Китаї намагається розібратися у ситуації. Наразі "сотням родин, які перебувають у процесі всиновлення, надається підтримка". 

Заборона іноземних всиновлень у Китаї відбувається на тлі падіння народжуваності. Вже упродовж двох років населення країни скорочується.    

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