CNN: Гантер Байден визнав провину у справі про ухилення від сплати податків

Син президента США Джо Байдена Гантер Байден визнав провину у справі про ухилення від сплати податків.
Про це повідомляє CNN.
Адвокат Гантера Байдена Еббі Лоуелл повідомив, що його клієнт визнає, що у прокурорів достатньо доказів, щоб засудити його. Тому Байден прийме будь-який вирок, який винесе суд Лос-Анджелеса.
Загалом Гантеру Байдену висунули звинувачення у дев’яти податкових злочинах. Серед них були і три тяжких.
За даними прокуратури, син Джо Байдена не заплатив 1,4 млн доларів податків, а також ухилився від сплати податків. Для цього він подав неправдиву інформацію у податкових деклараціях. Прокуратура вважає, що Гантер Байден витрачав гроші на розкішні автомобілі, розкішні готелі та секс-працівниць.
Коли Гантер Байден дізнався про початок розслідування, він сплатив близько 2 млн доларів податків та штрафів.
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Податкова справа в Каліфорнії − одна з двох справ, фігурантом яких є Байден унаслідок розслідування, проведеного щодо нього спеціальним прокурором міністерства юстиції США Девідом Вайсом. Синові президента також висунули три обвинувачення у зберіганні зброї в Делавері, в яких він не визнав себе винним.
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Гантер Байден брав участь у низці сумнівних іноземних ділових угод в Україні та Китаї, які, як вважають республіканці, він міг використовувати для перерахування мільйонів доларів своєму батькові. У грудні 2020 року Міністерство юстиції США направило запит щодо діяльності Гантера Байдена у понад двох десятках підприємств, серед яких є українська газова компанія Burisma.
- Цьогоріч у лютому спецпрокурор Вайс заявив, що у справі про зв'язок сина президента з компанією Burisma виявлено неправдиві свідчення.