Російські пропагандисти у США отримали звинувачення у порушення санкцій

Вони працювали на "Перший канал", а дружина Саймса ще й купувала для російського олігарха картини і антикваріат.

Міністерство юстиції звинуватило російських пропагандистів Дмитра Саймса і його дружину Анастасію, котрі проживають у Вірджинії, у порушенні санкцій.

Як ідеться на сайті американського Мін'юсту, Саймси працювали на "Перший канал" РФ щонайменше з червня 2022 року. Вони надавали телеканалу послуги, за які отримали понад 1 мільйон доларів, особистий автомобіль і водія, а також кошти на квартиру в Москві та команду з 10 співробітників. Також подружжя звинувачують в участі у відмиванні коштів через цю схему.

У разі визнання винними їм загрожує максимальне покарання у вигляді 20 років ув'язнення за кожним пунктом обвинувачення.

До речі, Анастасія Саймс долучилася до схеми, за якою вона та інші особи купували антикваріат, твори мистецтва на користь підсанкційного олігарха Олександра Удодова. Саймс здійснювала покупки у галереях та аукціонних домах у США і Європі, відправляла придбане у свій маєток у Вірджинії, де їх зберігали до подальшого відправлення в РФ.

Фото: Мін'юст США твори мистецтва