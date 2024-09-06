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Чеські парламентарі пропонують надавати громадянство росіянам тільки після відмови від російського

Це робиться для того, щоб мінімізувати безпекові ризики.

Чеські парламентарі пропонують надавати громадянство росіянам тільки після відмови від російського
Прага, Чехія. Фото ілюстративне
Фото: EPA/UPG

Депутат чеського парламенту Мартін Екснер запропонував надавати громадянство Чехії лише росіянам, які відмовляться від російського громадянства.

Про це повідомляє видання Blesk.

Цю пропозицію вже схвалив комітет із питань безпеки нижньої палати парламенту Чехії. Також її підтримав міністр внутрішніх справ Віт Ракушан.

Водночас, може бути зроблений виняток для, наприклад, шукачів притулку.

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"Ми не можемо допустити, щоб у той час, коли Росія здійснює ворожі дії не тільки проти України, але й проти нас та інших країн ЄС, її громадяни могли отримати чеське громадянство, а отже, і всі пов'язані з ним права", – пояснив Екснер.

Зазначається, що у 2023 році росіяни становили чверть іноземців, які подали заяви на отримання громадянства Чехії.

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