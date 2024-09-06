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Трамп визначився з посадою для Ілона Маска у своєму майбутньому уряді

Засновник SpaceX очолить спеціально створену комісію.

Трамп визначився з посадою для Ілона Маска у своєму майбутньому уряді
Ілон Маск
Фото: EPA/UPG

Під час виступу на засіданні Нью-Йоркського економічного клубу кандидат у президенти США Дональд Трамп розповів, чим займатиметься в його адміністрації Ілон Маск в разі, якщо республіканець здобуде перемогу на листопадових виборах.

Як пише Reuters, власник компаній Tesla, SpaceX, The Boring Company, Starlink та інших очолить спеціально створену Комісію з ефективності уряду. 

Трамп пояснив, що відомство під проводом Маска здійснить "повний фінансовий аудит та оцінку дій усіх федеральних органів". Експрезидент пообіцяв, що упродовж перших пів року своєї роботи комісія "розбереться з шахрайством та необґрунтованими платежами".

Маск вже підтвердив, що зацікавлений у роботі в команді Трампа та готовий займати урядову посаду "безоплатно та без спеціальних титулів". 

У Нью-Йорку республіканський кандидат також окреслив ключові пункти своєї економічної програми: зниження корпоративного податку для компаній, що здійснюють виробництво на території США, створення зон низького оподаткування для будівельних корпорацій задля побудови житла та створення суверенного фонду достатку. 

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