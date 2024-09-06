Німеччина передасть Україні 12 САУ Panzerhaubitz 2000 за 150 мільйонів євро

Шість із них передадуть цього року, ще шість – наступного.

Німеччина передасть Україні дванадцять самохідних гаубиць (САУ Panzerhaubitz 2000) вартістю 150 мільйонів євро.

Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус на американській авіабазі у Рамштайні, пише Tagesspiegel.

Шість сучасних установок дальністю 30 кілометрів передадуть цього року.

Ще шість гаубиць відправлять до України у наступному році.