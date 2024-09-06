Німеччина передасть Україні 12 САУ Panzerhaubitz 2000 за 150 мільйонів євро

Німеччина передасть Україні дванадцять самохідних гаубиць (САУ Panzerhaubitz 2000) вартістю 150 мільйонів євро.
Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус на американській авіабазі у Рамштайні, пише Tagesspiegel.
Шість сучасних установок дальністю 30 кілометрів передадуть цього року.
Ще шість гаубиць відправлять до України у наступному році.
- Український президент теж прибув до Німеччини, де сьогодні відбувається засідання Контактної групи з питань оборони України.
- Перед цим міністр оборони України Рустем Умєров у Німеччині говорив із Борисом Пісторіусом про постачання Україні сучасних ракетних систем та боєприпасів.
- На початку вересня стало відомо, що Німеччина замовила для України 17 систем протиповітряної оборони IRIS-T, які повинні доповнити попередні сім батарей.