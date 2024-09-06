Спостерігачі: Білорусь збила російські "шахеди" у Гомельській області
Спостерігачі: Білорусь збила російські "шахеди" у Гомельській області
​Курськ не випадковість. І не коштом Покровська
​Курськ не випадковість. І не коштом Покровська
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
Фракція «Слуга народу» на чолі з президентом погодила остаточні кадрові зміни
LB.uaФракція «Слуга народу» на чолі з президентом погодила остаточні кадрові зміни
Міністр молоді та спорту Матвій Бідний: «Ми проведемо реформу, у центрі якої буде спортсмен»
Міністр молоді та спорту Матвій Бідний: «Ми проведемо реформу, у центрі якої буде спортсмен»
Як Галущенко й Шурма звільняли очільника Укренерго і що буде з грошима донорів на відновлення мереж
Як Галущенко й Шурма звільняли очільника Укренерго і що буде з грошима донорів на відновлення мереж
Міністра закордонних справ Дмитра Кулебу відправили у відставку
Міністра закордонних справ Дмитра Кулебу відправили у відставку
Що буде з Tabletki.ua та іншими агрегаторами ліків, скільки в Україні сумнівних препаратів? Відповідає Держлікслужба
Що буде з Tabletki.ua та іншими агрегаторами ліків, скільки в Україні сумнівних препаратів? Відповідає Держлікслужба
Велике неоновлення. Як парламент призначав нових міністрів
Велике неоновлення. Як парламент призначав нових міністрів
ГоловнаСвіт

Німеччина передасть Україні 12 САУ Panzerhaubitz 2000 за 150 мільйонів євро

Шість із них передадуть цього року, ще шість – наступного. 

Німеччина передасть Україні 12 САУ Panzerhaubitz 2000 за 150 мільйонів євро
Panzerhaubitz 2000, фото ілюстративне
Фото: Олексій Резніков у Facebook

Німеччина передасть Україні дванадцять самохідних гаубиць (САУ Panzerhaubitz 2000)  вартістю 150 мільйонів євро. 

Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус на американській авіабазі у Рамштайні, пише Tagesspiegel.

Шість сучасних установок дальністю 30 кілометрів  передадуть цього року.

Ще шість гаубиць відправлять до України у наступному році. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies