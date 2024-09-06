Росіяни атакували з безпілотників передмістя Херсона, постраждали четверо людей

Окупанти скинули вибухівку на мирних жителів Кіндійки, Антонівки та Комишан.

У п'ятницю, 6 вересня, російська армія атакувала цивільних в Антонівці, Комишанах та Кінйдіці Херсонського району. Внаслідок скидання вибухівки люди зазнали травм та контузій.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

Зокрема, близько 10:00 окупаційні війська атакували Комишани. Під ворожий удар потрапила 72-річна жінка, яка перебувала на вулиці. Вона дістала вибухову травму, контузію та уламкове поранення попереку. Також до лікарні звернулася 77-річна жінка. Вона отримала контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми під час ворожого обстрілу.

Зранку у Кіндійці російська армія атакувала з дрона місцевого жителя. Внаслідок скидання вибухівки з безпілотника 55-річний чоловік дістав вибухову травму та поранення ноги. Потерпілий самостійно звернувся до лікарні.

В Антонівці російські війська атакували з БпЛА 70-річного місцевого жителя. Внаслідок скидання вибухівки з дрона чоловік дістав вибухову травму та уламкове поранення гомілки.

Потерпілих госпіталізували.