Росіяни атакували з безпілотників передмістя Херсона, постраждали четверо людей

У п'ятницю, 6 вересня, російська армія атакувала цивільних в Антонівці, Комишанах та Кінйдіці Херсонського району. Внаслідок скидання вибухівки люди зазнали травм та контузій.
Про це повідомляє Херсонська ОВА.
Зокрема, близько 10:00 окупаційні війська атакували Комишани. Під ворожий удар потрапила 72-річна жінка, яка перебувала на вулиці. Вона дістала вибухову травму, контузію та уламкове поранення попереку. Також до лікарні звернулася 77-річна жінка. Вона отримала контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми під час ворожого обстрілу.
Зранку у Кіндійці російська армія атакувала з дрона місцевого жителя. Внаслідок скидання вибухівки з безпілотника 55-річний чоловік дістав вибухову травму та поранення ноги. Потерпілий самостійно звернувся до лікарні.
В Антонівці російські війська атакували з БпЛА 70-річного місцевого жителя. Внаслідок скидання вибухівки з дрона чоловік дістав вибухову травму та уламкове поранення гомілки.
Потерпілих госпіталізували.
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