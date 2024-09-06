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Лубінець звернеться до ООН і Червоного Хреста у зв'язку з черговим розстрілом українських військовополонених

Росіяни поширюють відео убивств, щоб залякати українців. 

Лубінець звернеться до ООН і Червоного Хреста у зв'язку з черговим розстрілом українських військовополонених
Фото: Макс Требухов

Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець звернеться до ООН і Міжнародного комітету Червоного Хреста у зв'язку з черговим розстрілом росіянами українських військовополонених. Про це він повідомив у Telegram

Розстріл полонених є воєнним злочином. Країна, яка бере у полон, зобов'язана гарантувати збереження полоненим життя, нагадав він.

"Кожен такий розстріл потребує належного розслідування, а міжнародна спільнота не має мовчати на системні злочини окупантів. Саме тому за всіма фактами ймовірних вбивств українських військовополонених повідомляю та направляю листи до МКЧХ та ООН. Ці міжнародні організації мають змусити Росію дотримуватися норм міжнародно гуманітарного права й фіксувати кожне порушення", – сказав він.

Лубінець додав, що Росія навмисно поширює відео страт, щоб залякати українців. 

"Але насправді вони лише показують своє істинне обличчя – обличчя терориста та вбивці. Водночас уся інформація завжди потребує детальної перевірки. Не варто довіряти всьому, що поширює ворог", – сказав він. 

За даними CNN, Росія стала частіше страчувати українських полонених. Українська прокуратура розслідує 28 таких страт із 62-ма загиблими українськими військовослужбовцями.

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