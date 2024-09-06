Данія виділяє $115 млн для допомоги Україні, — Остін

Міністр оборони США Ллойд Остін під час пресконференції на авіабазі “Рамштайн” в Німеччині заявив, що Данія оголосила про виділення близько $115 млн для підтримки України, пише "Інтерфакс.Україна".
"Ми продовжуємо бачити вражаючі нові зобов'язання з надання допомоги у сфері безпеки. Просто подивіться на оголошення Данії про короткострокову і довгострокову підтримку України в розмірі близько $115 млн", — заявив Остін.
Підтримка Данії включає закупівлю нової військової техніки через українську оборонну промисловість.
Крім того Норвегія передасть Україні "оборонні технології через норвезьку промисловість для підтримки виробництва 155-міліметрових снарядів в Україні".
"Це ще більше підвищить здатність України виробляти сучасні артилерійські боєприпаси у себе вдома", — переконаний Глава Пентагону.
За словами глави Пентагону, партнери працюють з Україною "над створенням міцної структури для довгострокової підтримки". "Тому ми впевнені, що будуємо правильну структуру, щоб допомогти Україні домогтися успіху в майбутні тижні, місяці та роки", — наголосив Остін.
Підсумки "Рамштайну" в Німеччині:
- США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на $250 мільйонів.
- Канада передасть Україні 80 840 ракетних двигунів CRV-7 і 1300 боєголовок до них.
- Німеччина передасть 12 самохідних артилерійських установок Panzerhaubitz 2000 на суму 150 млн євро та 77 бойових танків "Леопард".
- Нідерланди передають Україні ракети класу "повітря-повітря", якими винищувачі F-16 можуть захищати повітряний простір України. Також союзники передають обладнання та матеріали для технічного обслуговування F-16.