Данія виділяє $115 млн для допомоги Україні, — Остін

Норвегія передасть Україні оборонні технології через норвезьку промисловість для підтримки виробництва 155-міліметрових снарядів в Україні

Міністр оборони США Ллойд Остін під час пресконференції на авіабазі “Рамштайн” в Німеччині заявив, що Данія оголосила про виділення близько $115 млн для підтримки України, пише "Інтерфакс.Україна".

"Ми продовжуємо бачити вражаючі нові зобов'язання з надання допомоги у сфері безпеки. Просто подивіться на оголошення Данії про короткострокову і довгострокову підтримку України в розмірі близько $115 млн", — заявив Остін.

Підтримка Данії включає закупівлю нової військової техніки через українську оборонну промисловість.

Крім того Норвегія передасть Україні "оборонні технології через норвезьку промисловість для підтримки виробництва 155-міліметрових снарядів в Україні".

"Це ще більше підвищить здатність України виробляти сучасні артилерійські боєприпаси у себе вдома", — переконаний Глава Пентагону.

За словами глави Пентагону, партнери працюють з Україною "над створенням міцної структури для довгострокової підтримки". "Тому ми впевнені, що будуємо правильну структуру, щоб допомогти Україні домогтися успіху в майбутні тижні, місяці та роки", — наголосив Остін.

Підсумки "Рамштайну" в Німеччині: