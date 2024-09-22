Ворог вночі атакував Київську область, виникли пожежі

Під час нічної атаки ворожих дронів у Київській області працювала ППО. Через падіння уламків ворожих цілей виникли пожежі.
Про це повідомив голова Київської обласної державної адміністрації Руслан Кравченко.
"Вночі ворог атакував Київщину ударними дронами. Тривога тривала майже 8 годин. В регіоні працювали сили ППО. Є збиті цілі. Постраждалих немає", — ідеться у повідомленні.
В двох районах області внаслідок падіння уламків зафіксовано загорання трав'яного настилу та лісової підстилки. Пожежі ліквідовані. В одному приватному будинку пошкоджено двері, вікна, сонячні батареї та паркан.
В двох районах області внаслідок падіння уламків зафіксовано загорання трав'яного настилу та лісової підстилки. Пожежі ліквідовані.
В одному приватному будинку пошкоджено двері, вікна, сонячні батареї та паркан.
Влучання в об’єкти критичної та житлової інфраструктури відсутні. Оперативні групи продовжують роботу з фіксації наслідків ворожої атаки.
- У ніч на 22 вересня Росія запустила по Україні дві авіаційні ракети Х-59/69 та 80 дронів типу "Шахед". Сили ППО збили 71 російський безпілотник.