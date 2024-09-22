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Ворог вночі атакував Київську область, виникли пожежі

Також пошкоджений приватний будинок.

Ворог вночі атакував Київську область, виникли пожежі
Фото: itc.ua

Під час нічної атаки ворожих дронів у Київській області працювала ППО. Через падіння уламків ворожих цілей виникли пожежі.

Про це повідомив голова Київської обласної державної адміністрації Руслан Кравченко.

"Вночі ворог атакував Київщину ударними дронами. Тривога тривала майже 8 годин. В регіоні працювали сили ППО. Є збиті цілі. Постраждалих немає", — ідеться у повідомленні.

В двох районах області внаслідок падіння уламків зафіксовано загорання трав'яного настилу та лісової підстилки. Пожежі ліквідовані. В одному приватному будинку пошкоджено двері, вікна, сонячні батареї та паркан.

В двох районах області внаслідок падіння уламків зафіксовано загорання трав'яного настилу та лісової підстилки. Пожежі ліквідовані.

В одному приватному будинку пошкоджено двері, вікна, сонячні батареї та паркан.

Влучання в об’єкти критичної та житлової інфраструктури відсутні. Оперативні групи продовжують роботу з фіксації наслідків ворожої атаки. 

  • У ніч на 22 вересня Росія запустила по Україні дві авіаційні ракети Х-59/69 та 80 дронів типу "Шахед". Сили ППО збили 71 російський безпілотник.
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