Шмигаль озвучив результати зустрічі з президенткою Єврокомісії

Наприклад, наприкінці цього або на початку наступного року планують провести в Києві спільне засідання Кабміну і колегії Єврокомісії.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль провів зустріч із президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.

Він озвучив результати перемовин і пропозиції європейській стороні.

Серед них:

домовленість про те, що наприкінці цього або на початку наступного року у Києві проведуть спільне засідання Кабміну України і колегії Єврокомісії;

у межах програми Ukraine Facility Київ отримали вже 12 млрд євро. До кінця року українська сторона сподівається отримати усі очікувані 16 млрд євр, а наступного року розраховує на підтримку в такому ж обсязі;

також Україна розраховує на започаткування фінансового інструменту у новому бюджеті ЄС на 2028-2034 роки. Шмигаль пропонує збільшити фінансову пропозицію для нашої держави з 200 до 400 млрд євро та запровадити окрему бюджетну програму;

Україна очікує на використання без обмежень і затримок коштів з Фонду допомоги в межах EPF для компенсації державам-членам ЄС витрат на закупівлю озброєння від українських виробників.

Також Шмигаль і фон дер Ляєн обговорили план Єврокомісії, що передбачає 10 конкретних кроків солідарності з Україною в енергетиці. Мова йде про постачання засобів резервного живлення, установок для децентралізованої генерації і збільшення можливостей імпорту електроенергії з ЄС.