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Шмигаль озвучив результати зустрічі з президенткою Єврокомісії

Наприклад, наприкінці цього або на початку наступного року планують провести в Києві спільне засідання Кабміну і колегії Єврокомісії.

Шмигаль озвучив результати зустрічі з президенткою Єврокомісії
Урсула фон дер Ляєн і Денис Шмигаль
Фото: КМУ

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль провів зустріч із президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн

Він озвучив результати перемовин і пропозиції європейській стороні.

Серед них:

  • домовленість про те, що наприкінці цього або на початку наступного року у Києві проведуть спільне засідання Кабміну України і колегії Єврокомісії;
  • у межах програми Ukraine Facility Київ отримали вже 12 млрд євро. До кінця року українська сторона сподівається отримати усі очікувані 16 млрд євр, а наступного року розраховує на підтримку в такому ж обсязі;
  • також Україна розраховує на започаткування фінансового інструменту у новому бюджеті ЄС на 2028-2034 роки. Шмигаль пропонує збільшити фінансову пропозицію для нашої держави з 200 до 400 млрд євро та запровадити окрему бюджетну програму;
  • Україна очікує на використання без обмежень і затримок коштів з Фонду допомоги в межах EPF для компенсації державам-членам ЄС витрат на закупівлю озброєння від українських виробників.

Також Шмигаль і фон дер Ляєн обговорили план Єврокомісії, що передбачає 10 конкретних кроків солідарності з Україною в енергетиці. Мова йде про постачання засобів резервного живлення, установок для децентралізованої генерації і збільшення можливостей імпорту електроенергії з ЄС.

  • Євросоюз надасть Україні позику в 35 млрд євро як частину зобов'язань країн G7. Про це під час перебування в Києві повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.
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