Шмигаль озвучив результати зустрічі з президенткою Єврокомісії

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль провів зустріч із президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.
Він озвучив результати перемовин і пропозиції європейській стороні.
Серед них:
- домовленість про те, що наприкінці цього або на початку наступного року у Києві проведуть спільне засідання Кабміну України і колегії Єврокомісії;
- у межах програми Ukraine Facility Київ отримали вже 12 млрд євро. До кінця року українська сторона сподівається отримати усі очікувані 16 млрд євр, а наступного року розраховує на підтримку в такому ж обсязі;
- також Україна розраховує на започаткування фінансового інструменту у новому бюджеті ЄС на 2028-2034 роки. Шмигаль пропонує збільшити фінансову пропозицію для нашої держави з 200 до 400 млрд євро та запровадити окрему бюджетну програму;
- Україна очікує на використання без обмежень і затримок коштів з Фонду допомоги в межах EPF для компенсації державам-членам ЄС витрат на закупівлю озброєння від українських виробників.
Також Шмигаль і фон дер Ляєн обговорили план Єврокомісії, що передбачає 10 конкретних кроків солідарності з Україною в енергетиці. Мова йде про постачання засобів резервного живлення, установок для децентралізованої генерації і збільшення можливостей імпорту електроенергії з ЄС.
- Євросоюз надасть Україні позику в 35 млрд євро як частину зобов'язань країн G7. Про це під час перебування в Києві повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.