Журналісти Sky News розкрили схему ввезення люксових авто до Росії в обхід санкцій

Журналісти Sky News у Грузії розкрили схему ввезення західних автомобілів до Росії в обхід санкцій Великої Британії та Європейського Союзу.

Видання зазначає, що після того, як Росія вторглася в Україну країни “Групи семи”, зокрема Сполучене Королівство, ввели заборону на продаж у Росії так званих “товарів подвійного використання” і предметів розкоші. Експорт певних товарів до РФ раптово впав до нуля, але водночас різко зріс для багатьох сусідів Росії.

“Раптом Британія надсилає обладнання для безпілотників до Киргизстану; раптом ми почали експортувати розкішні автомобілі до Азербайджану в таких обсягах, яких ми ніколи не було раніше. Усе стало ще дивніше, коли дивитися на експортні дані Азербайджану, які показали раптовий стрибок в експорті розкішних автомобілів (країна не виробляє розкішні автомобілі) до інших країн Кавказу та Центральної Азії, включно з Грузією та Казахстаном”, ‒ йдеться у матеріалі.

Експерти з питань санкцій підозрюють, що ці кавказькі держави майже напевно використовувалися як свого роду канал для відправки підсанкційних товарів до Росії. Однак “слід даних охолонув”, коли ці автомобілі потрапили на Кавказ. У лобістській групі Великої Британії в галузі автомобільного транспорту ‒ Товаристві виробників та торговців автомобілями (SMMT), заявили: “Експорт автомобілів з Великої Британії до Азербайджану, як і до багатьох країн світу, збільшився через низку факторів, зокрема через процвітаючу економіку, запуск нових моделей і незадоволений попит”.

Фото: Sky News

Іншими словами, йдеться, що більшість, якщо не всі автомобілі, залишаються на Кавказі (що було б цілком законно), а не в'їжджають до Росії (що було б незаконним).

Фото: Sky News

Журналісти зазначають, що колега з Грузії надіслав їм фотографію з прикордонного контрольно-пропускного пункту, де низка неформальних автостоянок була заповнена розкішними автомобілями ‒ Mercedes, Porsche, Lexus, BMW та Range Rover.

“Тож ми поїхали до Грузії, щоб дізнатися, чи справді автомобілі британського виробництва все ще їздять у Росію. У певному аспекті наша зосередженість на автомобілях може здатися дивною: адже є набагато більш кричущі порушення режиму санкцій. Наше попереднє розслідування виявило, що після введення санкцій із Великої Британії на Кавказ і в Центральну Азію також відправлялися радарні частини та електрообладнання. Але ми зосередилися на автомобілях, бо оскільки ззовні неможливо визначити, що є всередині вантажівки чи транспортного контейнера, транспортні засоби набагато важче таємно переміщати”, ‒ зазначає Sky News.

Фото: Sky News

Складна і добре відлагоджена схема транспортування євроавто до Росії

Журналісти провели два дні біля кордону, спостерігаючи за процесом доставки туди автомобілів, які потім переправляли в Росію і спілкуючись з багатьма чоловіками, які займаються торгівлею. “Ми виявили складну, але добре відлагоджену систему, призначену для транспортування європейських автомобілів до Росії”, ‒ кажуть репортери.

Одна група чоловіків відповідає за доставку автомобілів на кордон ‒ іноді з автосалонів у Тбілісі, іноді із чорноморських портів Поті чи Батумі. Здебільшого вони заздалегідь не знають, звідки прибувають автомобілі ‒ безпосередньо з таких країн, як Велика Британія, чи через інші кавказькі держави, як от Азербайджан.

Після того, як автомобілі привозять на кордон, вони залишають їх на автостоянках. Там машини простоюють кілька днів до оформлення необхідних документів. Тут є свої складнощі: після того, як європейські держави запровадили санкції, Грузія запровадила власні заборони на відправку автомобілів до Росії. Однак є безліч лазівок, які роблять провезення автомобілів можливим.

Одним із способів є зареєструвати та розмитнити автомобілі у Вірменії, перш ніж вони поїдуть на північ до російського прикордонного пропускного пункту “Ларс”. Іноді тим, хто везе автомобілі до Росії, радять говорити, що вони їдуть через Росію до Киргизстану. Зрештою цим машинам видають транзитні реєстраційні номери, після чого їх можна переганяти через кордон. І оскільки грузини можуть в'їжджати до Росії без візи, і навпаки, перетин кордону зводиться до того, щоб просто перегнати їх туди, залишити машину на іншому боці, де її забере інша група чоловіків, а потім повернутися до Грузії.

Журналісти стали свідками як таким чином через кордон переправляли безліч автомобілів. У цій схемі важливо, що жодну людину, яка до неї залучена, не можна легко звинуватити у якомусь злочині. Однак, якщо скласти все разом, це, безумовно , є порушенням закону про санкції. Також важливо, що автомобілі не відображаються у митних даних. Щодо статистики, то вони просто прибувають до Азербайджану чи Грузії, а потім зникають.

Фото: Sky News

Зазначимо, це лише один із численних маршрутів, якими підсанкційні товари потрапляють до Росії. Вони пояснюють, як Путін може забезпечувати свій режим компонентами, необхідними для ведення війни, і предметами розкоші, необхідними для винагороди його друзів.

“Результат суперечить обіцянкам, про які йшлося під час введення цих санкцій: економіка Росії залишається сильною, у Москві немає дефіциту товарів першої та другої необхідності, а такі держави Кавказу, як Грузія та Азербайджан, отримали величезний економічний поштовх, ставши неформальним торговим каналом. Виграють усі, окрім українців”, ‒ підсумовують Sky News.