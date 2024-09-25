Головне за ніч та ранок середи, 25 вересня: 154 боєзіткнення, засідання Ради Безпеки ООН

Нічна повітряна атака, 154 бойових зіткнення, бої на Лиманському та Покровському напрямку, втрати окупантів, ворожі обстріли, Курська операція.

Цієї ночі російська армія атакувала Україну вісьмома ракетами і 32 ударними дронами. По Харківській області ворог запустив зенітну керовану ракету С300 і три ракети невстановленого типу. По Одеській області вдарили чотири ракети Х-59/69.

Захисники збили 28 дронів і чотири авіаційні ракети Х-59/69, повідомили в Повітряних силах.

"У результаті протиповітряного бою збито 28 ударних БпЛА та чотири керовані авіаційні ракети Х-59/69. Ще чотири ворожих безпілотники локаційно втрачено у кількох регіонах України (інформація про постраждалих чи руйнування не надходила). Протиповітряна оборона працювала у Дніпропетровській, Харківській, Київській, Черкаській, Кіровоградській, Сумській, Полтавській, Миколаївській, Одеській та Херсонській областях", – йдеться у повідомленні.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби в Україні зафіксували 154 бойових зіткнення. Росія завдала трьох ракетних ударів із застосуванням 6 ракет, а також 75 авіаударів (123 КАБ). Крім цього, здійснила майже 5000 обстрілів, з них 178 – із реактивних систем залпового вогню та залучила для ураження близько 1700 дронів-камікадзе.

На Лиманському напрямку ворог атакував 22 рази. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу Дружелюбівки, Чернещини, Греківки, Невського, Торського, Макіївки, Новосадового та Зарічного.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 25 штурмових і наступальних дій окупантів у районах населених пунктів Воздвиженка, Новоторецьке, Красний Яр, Новогродівка, Миколаївка, Маринівка та Зелене Поле. Найбільша концентрація ворожих атак була поблизу Новоторецького.

"Триває операція в Курській області. Авіація ворога продовжує рівняти з землею свої села та міста. За минулу добу російські літаки завдали тринадцять авіударів дев’ятнадцятьма КАБми по власній території", – повідомили в Генштабі.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що за минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1250 окупантів, 15 танків, 74 ворожі артсистеми. Втрати росіян від початку вторгнення сягнули близько 646 400 осіб.

Про інші втрати ворога – в новині.

Уряд спростив процедуру призначення одноразової грошової допомоги у разі загибелі чи інвалідності Захисників і Захисниць України.

Про це йдеться у постанові уряду та в пресслужбі Кабміну.

Раніше рішення про призначення одноразової грошової допомоги (ОГД) приймалися міжвідомчою комісією, а кошти виплачувалися органами соціального захисту населення. Відтепер Мінветеранів ухвалюватиме рішення про призначення одноразової грошової допомоги та проводитиме її виплату шляхом зарахування коштів на банківський рахунок отримувача.

Одноразова грошова допомога в разі встановлення інвалідності через поранення, контузії, каліцтва або захворювання призначається у розмірі:

400 прожиткових мінімумів у разі встановлення інвалідності I групи (1,21 млн грн)

300 прожиткових мінімумів у разі встановлення інвалідності II групи (908 тис грн)

250 прожиткових мінімумів у разі встановлення інвалідності III групи (757 тис грн).

Одноразова грошова допомога в разі загибелі (смерті) призначається та виплачується членам сім’ї загиблого (померлого) Захисника чи Захисниці України становить 15 млн грн.

Докладніше – в новині.

Унаслідок повномасштабного вторгнення Росії 15 мільйонів українців потребують гуманітарної допомоги, заявив під час виступу на засіданні Ради Безпеки ООН у Нью-Йорку Генеральний секретар Антоніу Гутерреш.

"Попри неймовірні складнощі ООН продовжує свою участь, підтримуючи найбільшу міжнародну присутність в Україні. Лише цього року разом із партнерами ми надали рятівну допомогу понад 6,2 млн людей. Однак нам потрібна підтримка міжнародної спільноти. 15 млн жителів України потребують гуманітарної допомоги, більш як половина з них - жінки та діти", – сказав він.

Генсек додав,що війна змусила майже 10 млн людей в Україні залишити свої домівки, а понад 11 тисяч цивільних вбито.

Із наближенням зими профінансовано менше половини Фонду гуманітарного реагування, тому Гутерреш закликав донорів допомагати на місцях.

Під час засідання Радбезу ООН виступив також із Володимир Зеленський. Він наголосив, що Путін порушив стільки міжнародних норм, що не зупиниться сам.

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