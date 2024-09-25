​Генсек ООН: унаслідок війни гуманітарної допомоги потребують 15 мільйонів українців

За час повномасштабного вторгнення вбито понад 11 тисяч цивільних.

Унаслідок повномаштабного вторгнення Росії 15 мільйонів українців потребують гуманітарної допомоги.

Про це під час виступу на засіданні Ради Безпеки ООН у Нью-Йорку заявив Генеральний секретар Антоніу Гутерреш, пише Укрінформ.

"Попри неймовірні складнощі ООН продовжує свою участь, підтримуючи найбільшу міжнародну присутність в Україні. Лише цього року разом із партнерами ми надали рятівну допомогу понад 6,2 млн людей. Однак нам потрібна підтримка міжнародної спільноти. 15 млн жителів України потребують гуманітарної допомоги, більш як половина з них - жінки та діти", – сказав він.

Генсек додав,що війна змусила майже 10 млн людей в Україні залишити свої домівки, а понад 11 тисяч цивільних вбито.

Із наближенням зими профінансовано менше половини Фонду гуманітарного реагування, тому Гутерреш закликав донорів допомагати на місцях.