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​Генсек ООН: унаслідок війни гуманітарної допомоги потребують 15 мільйонів українців

За час повномасштабного вторгнення вбито понад 11 тисяч цивільних.

​Генсек ООН: унаслідок війни гуманітарної допомоги потребують 15 мільйонів українців
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш
Фото: EPA/UPG

Унаслідок повномаштабного вторгнення Росії 15 мільйонів українців потребують гуманітарної допомоги. 

Про це під час виступу на засіданні Ради Безпеки ООН у Нью-Йорку заявив Генеральний секретар  Антоніу Гутерреш, пише Укрінформ. 

"Попри неймовірні складнощі ООН продовжує свою участь, підтримуючи найбільшу міжнародну присутність в Україні. Лише цього року разом із партнерами ми надали рятівну допомогу понад 6,2 млн людей. Однак нам потрібна підтримка міжнародної спільноти. 15 млн жителів України потребують гуманітарної допомоги, більш як половина з них - жінки та діти", – сказав він.

Генсек додав,що війна змусила майже 10 млн людей в Україні залишити свої домівки, а понад 11 тисяч цивільних вбито. 

Із наближенням зими профінансовано менше половини Фонду гуманітарного реагування, тому Гутерреш закликав донорів допомагати на місцях. 

  • Під час засідання Радбезу ООН виступив також із Володимир Зеленський. Він наголосив, що Путін порушив стільки міжнародних норм, що не зупиниться сам. 
  • А президент США Джозеф Байден під час свого виступу пообіцяв підтримку Україні, поки вона не здобуде "справедливий і тривалий мир", і закликав світ не послаблювати допомогу нашій державі.
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