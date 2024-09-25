​Генсек ООН: унаслідок війни гуманітарної допомоги потребують 15 мільйонів українців

Унаслідок повномаштабного вторгнення Росії 15 мільйонів українців потребують гуманітарної допомоги.
Про це під час виступу на засіданні Ради Безпеки ООН у Нью-Йорку заявив Генеральний секретар Антоніу Гутерреш, пише Укрінформ.
"Попри неймовірні складнощі ООН продовжує свою участь, підтримуючи найбільшу міжнародну присутність в Україні. Лише цього року разом із партнерами ми надали рятівну допомогу понад 6,2 млн людей. Однак нам потрібна підтримка міжнародної спільноти. 15 млн жителів України потребують гуманітарної допомоги, більш як половина з них - жінки та діти", – сказав він.
Генсек додав,що війна змусила майже 10 млн людей в Україні залишити свої домівки, а понад 11 тисяч цивільних вбито.
Із наближенням зими профінансовано менше половини Фонду гуманітарного реагування, тому Гутерреш закликав донорів допомагати на місцях.
- Під час засідання Радбезу ООН виступив також із Володимир Зеленський. Він наголосив, що Путін порушив стільки міжнародних норм, що не зупиниться сам.
- А президент США Джозеф Байден під час свого виступу пообіцяв підтримку Україні, поки вона не здобуде "справедливий і тривалий мир", і закликав світ не послаблювати допомогу нашій державі.