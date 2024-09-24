Окупанти поранили мешканку Херсонщини

У Велетенському Херсонської області внаслідок російського обстрілу постраждала місцева жителька.
Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА.
“Жінка, 35 років, дістала вибухову та черепно-мозкову травми, контузію та уламкове поранення голови”, - повідомили в ОВА.
Під час удару російських окупантів потерпіла жінка перебувала в будинку.
Медики надали їй допомогу на місці, від госпіталізації жінка відмовилась.
- Сьогодні ввечері, 24 вересня, російські окупанти обстріляли Золоту Балку Херсонської області. Внаслідок російської атаки було пошкоджено будівлю дитячого садка.