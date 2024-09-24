Окупанти поранили мешканку Херсонщини

Під час атаки вона перебувала в будинку.

У Велетенському Херсонської області внаслідок російського обстрілу постраждала місцева жителька.

Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА.

“Жінка, 35 років, дістала вибухову та черепно-мозкову травми, контузію та уламкове поранення голови”, - повідомили в ОВА.

Під час удару російських окупантів потерпіла жінка перебувала в будинку.

Медики надали їй допомогу на місці, від госпіталізації жінка відмовилась.