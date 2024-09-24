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Окупанти поранили мешканку Херсонщини

Під час атаки вона перебувала в будинку.

Окупанти поранили мешканку Херсонщини
Окупанти поранили мешканку Херсонщини (ілюстративне фото)
Фото: United24

У Велетенському Херсонської області внаслідок російського обстрілу постраждала місцева жителька. 

Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА.

“Жінка, 35 років, дістала вибухову та черепно-мозкову травми, контузію та уламкове поранення голови”, - повідомили в ОВА. 

Під час удару російських окупантів потерпіла жінка перебувала в будинку. 

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Медики надали їй допомогу на місці, від госпіталізації жінка відмовилась.

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