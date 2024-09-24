Мешканку Харкова підозрюють у поширенні комуністичної символіки

Правоохоронці повідомили про підозру мешканці Харкова у поширенні комуністичної символіки та посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

“У заблокованій на території України соціальній мережі харків’янка систематично публікувала на своїй сторінці зображення та іншу інформацію, яка містить у собі пропаганду комуністичного тоталітарного режиму та заклики до зміни державних кордонів”, - йдеться у повідомленні.

В поліції розповіли, що протягом 2021 року 65-річна жінка розміщувала заборонені публікації, зокрема карту України, яка на зображені розділена на “Галіцію”, “Малоросію”, “Новоросію”.

Жінці заочно повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, 2 ст. 436-1 (виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів) та ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України.

Їй загрожує позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна або без такої.