Умєров розповів про зустріч із послами країн G7. Йшлося, зокрема, про ППО

Міністр зазначив, що в українську оборонку інвестували 4 мільярди доларів.

Міністр оборони Рустем Умєров провів зустріч із послами країн G7.

Глава Міноборони розповів про роботу своєї команди за перший рік роботи.

За словами Умєрова, Сили оборони зірвали російський наступ на Харківщині і розпочали операцію в Курській області, перенісши війну на територію ворога.

Також міністр розповів про інвестиції в українську оборонку та роботу над прозорістю закупівель.

"Ми інвестували 4 мільярди доларів в українську оборонну промисловість, збільшивши українське виробництво. Запустили цифрові рішення, такі як DOT-Chain, для прозорих закупівель без корупції, а також бойові системи DELTA та "Кропива", що доводять свою ефективність на фронті", - зазначив міністр.

Умєров додав, що партнери готові посилювати співпрацю, зокрема у зміцненні української ППО.