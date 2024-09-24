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Міноборони: постачання боєприпасів у рамках чеської ініціативи йде згідно з планом постачання

Раніше, на початку літа, була просадка у постачанні снарядів через відсутність фінансів.

Міноборони: постачання боєприпасів у рамках чеської ініціативи йде згідно з планом постачання
Артилерійські снаряди калібру 155-мм
Фото: mil.in.ua

Темпи постачання боєприпасів у рамках чеської ініціативи “Снаряди для України” йдуть за графіком.

Про це повідомив перший заступник міністра оборони України Іван Гаврилюк, передає Укрінформ.

“Сьогодні постачання боєприпасів у рамках чеської ініціативи “Снаряди для України” вирівнялося, хоча на початку літа була просадка у даному питанні через відсутність фінансів. На вересень все йде згідно з планом постачання, згідно з узгодженими графіками. Це досить серйозна підтримка на полі бою”, - зазначив Іван Гаврилюк.

Чиновник зауважив, що у рамках цієї ініціативи постачаються боєприпаси не тільки натівського стандарту.

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Гаврилюк подякував країнам, які надали Чехії гроші, щоб вона змогла закупити для України ці боєприпаси. Також він висловив сподівання, що чеська ініціатива триватиме й після того, як буде поставлено раніше обіцяну кількість снарядів.

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