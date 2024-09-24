Міноборони: постачання боєприпасів у рамках чеської ініціативи йде згідно з планом постачання

Раніше, на початку літа, була просадка у постачанні снарядів через відсутність фінансів.

Темпи постачання боєприпасів у рамках чеської ініціативи “Снаряди для України” йдуть за графіком.

Про це повідомив перший заступник міністра оборони України Іван Гаврилюк, передає Укрінформ.

“Сьогодні постачання боєприпасів у рамках чеської ініціативи “Снаряди для України” вирівнялося, хоча на початку літа була просадка у даному питанні через відсутність фінансів. На вересень все йде згідно з планом постачання, згідно з узгодженими графіками. Це досить серйозна підтримка на полі бою”, - зазначив Іван Гаврилюк.

Чиновник зауважив, що у рамках цієї ініціативи постачаються боєприпаси не тільки натівського стандарту.

Гаврилюк подякував країнам, які надали Чехії гроші, щоб вона змогла закупити для України ці боєприпаси. Також він висловив сподівання, що чеська ініціатива триватиме й після того, як буде поставлено раніше обіцяну кількість снарядів.