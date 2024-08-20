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Частина доходів від заморожених російських активів у ЄС піде на поставку Україні боєприпасів, які закуповуватиме Чехія

Міністр оборони Чехії каже, що таким чином країна зможе закупити ще сотні тисяч одиниць вкрай необхідних Україні боєприпасів великого калібру.

Частина доходів від заморожених російських активів у ЄС піде на поставку Україні боєприпасів, які закуповуватиме Чехія
Яна Чернохова
Фото: twitter.com/VALMICHEL7

Чехія закупить снаряди для України на доходи від заморожених російських активів.

Про це повідомила міністр оборони Чехії Яна Чернохова.

“Частина доходів від заморожених російських активів у ЄС піде на поставку Україні боєприпасів, які закуповуватиме Чехія. Так вирішив Євросоюз. Таким чином ми можемо закупити ще сотні тисяч одиниць вкрай необхідних Україні боєприпасів великого калібру. Це ще один доказ довіри союзників до Чеської Республіки та нашої ініціативи щодо боєприпасів”, – написала Чернохова.

Вона зазначила, що це унікальна можливість підтримати Україну, використати споконвічно належні Росії ресурси та зберегти державні фінанси європейських країн.

Нагадаємо, у середині липня Чехія анонсувала 100 тисяч снарядів для України до кінця літа. Президент Петр Павел заявив, що "завдання – цього року поставити в Україну 500 тис. боєприпасів".

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