Головне за ніч та ранок вівторка, 20 серпня: повітряна атака на Київ та Київщину, удари по Сумщині, операція на Курщині

Нічна повітряна атака, 158 бойових зіткнень , бої на Лиманському та Покровському напрямках, втрати окупантів, ворожі обстріли, пожежа внаслідок ворожого удару на Тернопільщині.

Близько 6 години ранку окупанти запустили в бік Київщини ракети. За повідомленням Київської міської військової адміністрації, на підступах до столиці працювали сили протиповітряної оборони, і ракети не досягли Києва.

Окрім цього місто намагалися атакувати безпілотниками типу "Shahed". Усі вони були збиті.

"Вночі окупанти атакували столицю ударними БПЛА (дрони були знищені ППО). А сьогодні вранці повітряну тривогу оголосили через загрозу застосування крилатих ракет... За попередньою інформацією, ворог атакував столицю України з північного напрямку, імовірно, крилатими ракетами типу «Іскандер-К»", – уточнив голова Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

Він зазначив, що це була вже 41 оголошена повітряна тривога для столиці з початку серпня і п'ята ракетна атака цього місяця.

За даними оперативного зведення, в Києві – без руйнувань, інформація про постраждалих відсутня. На Київщині внаслідок нічної атаки росіян пошкоджено кілька будинків, постраждалих немає.

У ніч на 20 серпня українські захисники збили 28 безпілотників та ракет ворога, повідомило командування Повітряних сил ЗСУ.

Росія атакувала Україну двома балістичними ракетами "Іскандер-М"/KN-23 із Воронезької області, крилатою ракетою "Іскандер-К" із Брянської області, керованими авіаційними ракетами Х-59 із повітряного простору Курської та Запорізької областей, а також 26-ма ударними БпЛА типу "Shahed" (райони пусків – Приморсько-Ахтарськ, Єйськ, Курськ – РФ).

У результаті протиповітряного бою авіацією, зенітними ракетними військами, мобільними вогневими групами Сил оборони України та підрозділами радіоелектронної боротьби збито 28 повітряних цілей: одну крилату ракету "Іскандер-К", дві керовані авіаційні ракети Х-59 та 25 ударних БпЛА "Shahed-131/136" у межах Київської, Дніпропетровської, Миколаївської, Херсонської, Вінницької, Хмельницької, Кіровоградської, Сумської та Чернігівської областей.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 158 бойових зіткнень, понад третина з них припала на Покровський напрямок. Росіяни завдали одного ракетного удару (одна ракета), 78 ударів зі 103 КАБ, здійснили більш ніж 4600 обстрілів, зокрема 141 – з реактивних систем залпового вогню.

24 рази ворог безрезультатно намагався просунутися на Торецькому напрямку у районах населених пунктів Північне, Нью-Йорк, Нелипівка, Залізне, а найактивніше – біля Торецька, де завдав п'ятьох ударів дев'ятьма КАБами.

На Покровському захисники відбили 63 атаки окупантів. Найбільше – в районах Новогродівки, Михайлівки та Воздвиженки.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що за минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1330 російських окупантів. Росія вже втратила в Україні 601800 військових.

Про інші втрати ворога – в новині.

У ніч на 20 серпня ворог завдав ракетного удару по об'єктах енергетики Глухівської громади, повідомила Сумська ОВА.

Унаслідок ворожої атаки без електропостачання залишилось 72 населені пункти, понад 18,5 тисяч абонентів.

Уже відновлено електропостачання частини об'єктів критичної інфраструктури громади та житлового сектору.

У ніч проти вівторка, 20 серпня, на Тернопільщині під час повітряної тривоги спалахнула пожежа на промисловому об’єкті.

Через низьку якість повітря жителям області порадили при плануванні дня без потреби не виходити із дому, а також максимально обмежити перебування дітей на вулиці.

У ДСНС уточнили, що вночі ворог атакував один із промислових об'єктів на території області. Виникла пожежа. До ліквідації наслідків удару залучено понад 90 надзвичайників, 21 одиницю техніки, два пожежні потяги.

Наразі пожежу локалізовано. Триває ліквідація.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець на своїй сторінці у Telegram прокоментував заяву Волинського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки про те, що адвокати "зайві" у процесах, пов'язаних із мобілізацією.

За словами омбудсмана, стаття 59 Конституції України гарантує право на професійну правничу допомогу, яке не може бути зупинене навіть під час воєнного стану. Пан Лубінець нагадав, що адвокатів допускають навіть у місця позбавлення волі, тож ТЦК не мав повноважень запроваджувати якісь заборони.

Представниця уповноваженого у Волинській області Юлія Спас скерувала листа до Волинського ТЦК "з метою роз'яснення та недопущення порушення прав громадян".

Також ситуацію прокоментували у Національній академії адвокатури України: заступник голови профільного комітету Ігор Колесников вбачає у діях ТЦК ознаки злочину, передбаченого 397 статтею Кримінального кодексу – втручання у діяльність захисника чи представника особи.

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