Росіяни завдали удару по Херсону, постраждав мирний житель

У чоловіка діагностували контузію та мінно-вибухову травму.

Сьогодні вранці росіяни завдали удару по по Корабельному району міста Херсон. В результаті постраждав місцевий житель.

Про це повідомив голова міської військової адміністрації Роман Мрочко.

"Зранку російські окупанти вдарили по Корабельному району. Поранення дістав 49-річний чоловік. Він сам звернувся до медиків. Ті діагностували у постраждалого контузію та мінно-вибухову травму", - написав Мрочко в Telegram.

Як повідомлялося, за минулу добу на Херсонщині в результаті обстрілів поранено чотири людини, серед них дитина.