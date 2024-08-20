Фентезі та фантастика: 10 нових книжок від українських видавців
Фентезі та фантастика: 10 нових книжок від українських видавців
Economist: план наступу на Курську область в Сирського виник у липні. Він тримав його в секреті
Economist: план наступу на Курську область в Сирського виник у липні. Він тримав його в секреті
Вже працюють правоохоронні органи, – Ляшко про новий скандал навколо Охматдиту
Вже працюють правоохоронні органи, – Ляшко про новий скандал навколо Охматдиту
Ексдиректор "Охматдиту" прокоментував призначення в.о. після його відсторонення
Ексдиректор "Охматдиту" прокоментував призначення в.о. після його відсторонення
Голова БФ "Охматдит": "Вірю, що те, що було написано на сторінці генерального директора – це не він написав"
Голова БФ "Охматдит": "Вірю, що те, що було написано на сторінці генерального директора – це не він написав"
Директор БФ "Охматдит" прокоментував, хто вирішив витрачати кошти фонду саме на ремонт корпусу лікарні
Директор БФ "Охматдит" прокоментував, хто вирішив витрачати кошти фонду саме на ремонт корпусу лікарні
Підрозділ Сенцова узяв у полон 19-річного росіянина, якого відправили на війну замість в'язниці
Підрозділ Сенцова узяв у полон 19-річного росіянина, якого відправили на війну замість в'язниці
Романчук, Бухов і Білодід: чому Україна недоотримала медалей на Олімпійських іграх
Романчук, Бухов і Білодід: чому Україна недоотримала медалей на Олімпійських іграх
Директор БФ "Охматдит" прокоментував появу адвокатів Соколовської і Солодка серед засновників фонду: "Запросив особисто"
Директор БФ "Охматдит" прокоментував появу адвокатів Соколовської і Солодка серед засновників фонду: "Запросив особисто"
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни завдали удару по Херсону, постраждав мирний житель

У чоловіка діагностували контузію та мінно-вибухову травму.

Росіяни завдали удару по Херсону, постраждав мирний житель
Ілюстративне фото
Фото: Ярослав Янушевич у Telegram

Сьогодні вранці росіяни завдали удару по по Корабельному району міста Херсон. В результаті постраждав місцевий житель. 

Про це повідомив голова міської військової адміністрації Роман Мрочко.

"Зранку російські окупанти вдарили по Корабельному району. Поранення дістав 49-річний чоловік. Він сам звернувся до медиків. Ті діагностували у постраждалого контузію та мінно-вибухову травму", - написав Мрочко в Telegram.

Як повідомлялося, за минулу добу на Херсонщині в результаті обстрілів поранено чотири людини, серед них дитина.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies