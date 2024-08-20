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На Херсонщині в результаті обстрілів поранено чотири людини, серед них дитина

Російські військові поцілили в освітній заклад і житлові квартали області.

На Херсонщині в результаті обстрілів поранено чотири людини, серед них дитина
Архівне фото
Фото: ДСНС

Херсонська область знову була під ворожими обстрілами. В результаті четверо людей дістали поранення, серед них - дитина. Також є влучання в житлові будинки.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Берислав, Бургунка, Білозерка, Благовіщенське, Томина Балка, Червоний Маяк, Понятівка, Первомайське, Приозерне, Садове, Комишани, Михайлівка, Ольгівка та місто Херсон", - написав він у Telegram.

Російські військові поцілили в освітній заклад; житлові квартали населених пунктів області, зокрема 17 приватних будинків. Також окупанти пошкодили газопроводи, господарську споруду, гараж і приватні автомобілі.

Крім того, під час нічної дронової атаки Сили протиповітряної оборони над Херсонщиною знищили два безпілотники типу  "Shahed-131/136".

Херсонська область захоплена росіянами на 70%, тому окупанти регулярно обстрілюють підконтрольні Україні території, буквально рівняючи з землею села і обласний центр – місто Херсон. Учора ввечері повідомлялося, що під удар ворожого безпілотника потрапила 40-річна жінка. Вона отримала мінно-вибухову травму та уламкове поранення ноги.

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