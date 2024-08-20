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Шмигаль озвучив дипломатам потреби України у грошах, техніці та обладнанні

Прем'єр наголосив на економічних аспектах міжнародної взаємодії.

Шмигаль озвучив дипломатам потреби України у грошах, техніці та обладнанні
Денис Шмигаль
Фото: Telegram

Під час виступу на нараді "Воєнна дипломатія: стійкість, зброя, перемога" прем'єр-міністр України Денис Шмигаль окреслив завдання, які стоять перед представниками нашої держави у сфері економічної взаємодії з іншими країнами.

Як зазначив очільник уряду на своїй сторінці у Telegram, Україна найбільше потребує залучення фінансів, техніки та енергетичного обладнання.

Необхідне на наступний рік зовнішнє фінансування для нашої держави в уряді оцінюють у 38 мільярдів доларів. Шмигаль попросив дипломатів також зосередити зусилля на питанні конфіскації російських активів. 

Потреба у техніці для рятувальних робіт складає 1500 одиниць: йдеться про розмінувальні машини, роботи, дрони, евакуаційні автомобілі.

Через знищення росіянами об'єктів генерації Україна будує нову розподілену систему, яка має налічувати сотні малих станцій. Прем'єр наголосив, що бюрократичні перепони для створення та введення в експуатацію таких об'єктів знято.

Шмигаль подякував дипломатам за їхні зусилля щодо перемоги України.

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