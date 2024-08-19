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Росіяни атакували Дніпропетровщину дронами та артилерією

В області минулося без загиблих і постраждалих.

Росіяни атакували Дніпропетровщину дронами та артилерією
Наслідки російського удару по Дніпропетровщині 19 серпня 2024 року
Фото: Сергій Лисак

Сьогодні, 19 серпня, російські окупанти атакували декілька районів Дніпропетровської області з артилерії та безпілотниками.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Він зазначив, що на Нікопольщині від російських ударів постраждали райцентр, Мирівська, Марганецька і Покровська громади. Внаслідок обстрілів сталася пожежа. Знищені 2 приватні будинки та авто. Пошкоджена багатоповерхівка.

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Також артилерією обстріляли Синельниківщину та Криворіжжя, де влучили по Зеленодольській громаді. Там пошкоджена інфраструктура, сонячні панелі та господарська споруда.

Також вдень на Дніпропетровщині знищили розвідувальний дрон росіян, але пошкоджень зазнали сонячні панелі.

Всюди в області минулося без загиблих і постраждалих.

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