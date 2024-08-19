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Головне за понеділок, 19 серпня: "Воєнна дипломатія", операція в Курській області, скандал навколо "Охматдита"

Бойові дії на Донеччині, ворожі обстріли, новий пакет допомоги від Німеччини, графіки відключень світла. Яким запам’ятається 908-й день повномасштабної війни.

Головне за понеділок, 19 серпня: "Воєнна дипломатія", операція в Курській області, скандал навколо "Охматдита"
Українські військовослужбовці неподалік від українсько-російського кордону
Фото: EPA/UPG

Наразі Україна контролює 92 населені пункти Курської області РФ.

Про це повідомив Володимир Зеленський на нараді керівників закордонних дипломатичних установ "Воєнна дипломатія: стійкість, зброя, перемога".

"На сьогодні наші сили контролюють більш ніж 1250 квадратних кілометрів території ворога та 92 населених пункти. Триває зміцнення наших позицій, стабілізація визначених районів і поповнення обмінного фонду для України. Загалом ця операція стала найбільшою нашою інвестицією у процес звільнення українців і українок із російського полону – ми вже здобули найбільшу кількість російських полонених за одну операцію, і це вагомий результат, і це одна з наших цілей, і наші дії тривають", - заявив глава держави.

Президент сказав, що наразі російське прикордоння навпроти Сумщини "значною мірою очищене від присутності російської армії".

Зеленський також пояснив, чому партнерів не повідомляли про наміри атакувати Курську область.

Подробиці – в новині.

Німеччина виділила Україні нову військову допомогу, йдеться на сайті уряду країни.

У пакеті, серед іншого, є нова система ППО IRIS-T SLS, снаряди, морські та розвідувальні безпілотники та штурмові гвинтівки.

Повний перелік – у новині.

Укренерго оприлюднило інформацію про відключення світла у вівторок, 20 серпня.

Зокрема з 16.00 по 17.00 і з 22.00 по 24.00 будуть застосовувати одну чергу відключень.

Від 17.00 до 22.00 застосовуватимуть дві черги відключень одночасно, а в інші години – без обмежень.

У компанії наголосили, що енергоспоживання об’єктів критичної інфраструктури не обмежується.

На основі поданих лікарнею “Охматдит” документів було неможливо визначити вартість тендеру на ремонт пошкодженого корпусу, заявив директор благодійного фонду “Охматдит – здорове дитинство” Євген Вембер.

У спілкуванні з LB.ua він сказав, що в класичних тендерах основним критерієм є вартість – у якої пропозиції вона менша, та і перемагає. Повну версію розмови читайте згодом на LB.ua.

“Згідно того документу, який надала лікарня, ціни не існувало. Не можна було визначити ціну”, – сказав він.

За словами Вембера, експерти фонду спитали в лікарні, чому так сталося, і там їм відповіли, що на це немає часу – провести ремонт корпусу хотіли якомога швидше.

Докладніше – в новині.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!

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