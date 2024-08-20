Укренерго: наступного тижня, ймовірно, вдасться уникнути відключень електроенергії

В кінці тижня очікується певне спадання спеки, а також введення в роботу додаткових енергоблоків на певних електростанціях.

Голова правління НЕК “Укренерго” Володимир Кудрицький прокоментував перспективи відключення світла в Україні наступного тижня.

Про це повідомила пресслужба Укренерго.

“Поки буде зберігатися спека (на щастя, виглядає так, що вона буде не дуже тривалою) – будуть певні дефіцитні години протягом кожної доби, кожного робочого дня. Як ви бачите, це здебільшого вечірні години, коли споживання найбільше. І в такі вечірні години можуть бути застосовані одна чи дві черги відключень”, – сказав Кудрицький.

Він зауважив, що в кінці тижня очікується певне спадання спеки, а також введення в роботу додаткових енергоблоків на певних електростанціях. Це має дозволити скомпенсувати дефіцит.

“І будемо сподіватись, що на наступному тижні вже обійдемося без відключень”, – зазначив Кудрицький.