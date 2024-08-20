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В "Укренерго" розповіли про відключення світла у середу

Споживання об’єктів критичної інфраструктури обмежуватись не буде.

В "Укренерго" розповіли про відключення світла у середу
Фото: ДТЕК

Завтра, 21 серпня, у всіх регіонах України діятимуть графіки відключень світла. Світло будуть вимикати у другій половині дня.

Про це повідомили в "Укренерго".

Зокрема, у середу, 21 серпня, світло  вимикатимуть з 16:00 до 24:00.

"У період з 16:00 до 18:00 та з 22:00 до 24:00 буде застосовуватись одна черга відключень. З 18:00 до 22:00 будуть застосовуватись дві черги відключень одночасно. В інші години – без обмежень", — ідеться у повідомленні.

У відомстві додали, що споживання об’єктів критичної інфраструктури обмежуватись не буде.

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