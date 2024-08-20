Уряд ухвалив програму водозабезпечення 9 областей, що постраждали від війни, - Шмигаль

Після того як Росія здійснила теракт на Каховській ГЕС уряд виділив кошти для будівництва водогону "Інгулець - Південне водосховище". Його чотири нитки вже діють і тисячі мешканців Дніпропетровщини вже отримують питну воду.

Про це на засіданні Кабінету міністрів повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Він наголосив, що забезпечення водою Півдня країни після теракту Росії на Каховській ГЕС - ще одне ключове завдання уряду. Але так само важливо забезпечити водою жителів інших регіонів.

"Сьогодні схвалюємо Програму комплексного водозабезпечення територій, які постраждали від війни. Ідеться про 9 областей: Дніпропетровську, Кіровоградську, Донецьку, Запорізьку, Луганську, Миколаївську, Одеську, Харківську та Херсонську", - розповів Шмигаль.

Програма передбачає спорудження систем водозабезпечення, реконструкцію і капітальний ремонт гідротехнічних споруд, розчищення русел річок, будівництво артезіанських свердловин.

За результатами її реалізації вже протягом року Миколаївщина має бути забезпечена водою. А до кінця 2025 року доступ до води мають отримати ще 2 млн українців у Дніпропетровській, Донецькій, Миколаївській, Херсонській і Харківській областях.