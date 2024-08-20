Голова БФ "Охматдит": "Вірю, що те, що було написано на сторінці генерального директора – це не він написав"
Голова БФ "Охматдит": "Вірю, що те, що було написано на сторінці генерального директора – це не він написав"
Economist: план наступу на Курську область в Сирського виник у липні. Він тримав його в секреті
Economist: план наступу на Курську область в Сирського виник у липні. Він тримав його в секреті
Директор БФ "Охматдит" прокоментував, хто вирішив витрачати кошти фонду саме на ремонт корпусу лікарні
Директор БФ "Охматдит" прокоментував, хто вирішив витрачати кошти фонду саме на ремонт корпусу лікарні
Ексдиректор "Охматдиту" прокоментував призначення в.о. після його відсторонення
Ексдиректор "Охматдиту" прокоментував призначення в.о. після його відсторонення
Підрозділ Сенцова узяв у полон 19-річного росіянина, якого відправили на війну замість в'язниці
Підрозділ Сенцова узяв у полон 19-річного росіянина, якого відправили на війну замість в'язниці
Вже працюють правоохоронні органи, – Ляшко про новий скандал навколо Охматдиту
Вже працюють правоохоронні органи, – Ляшко про новий скандал навколо Охматдиту
Фентезі та фантастика: 10 нових книжок від українських видавців
Фентезі та фантастика: 10 нових книжок від українських видавців
Директор БФ "Охматдит" прокоментував появу адвокатів Соколовської і Солодка серед засновників фонду: "Запросив особисто"
Директор БФ "Охматдит" прокоментував появу адвокатів Соколовської і Солодка серед засновників фонду: "Запросив особисто"
Романчук, Бухов і Білодід: чому Україна недоотримала медалей на Олімпійських іграх
Романчук, Бухов і Білодід: чому Україна недоотримала медалей на Олімпійських іграх
ГоловнаЕкономікаДержава

Уряд ухвалив програму водозабезпечення 9 областей, що постраждали від війни, - Шмигаль

Наразі діють 4 нитки нового водогону "Інгулець - Південне водосховище", які забезпечують водою Дніпропетровщину.

Уряд ухвалив програму водозабезпечення 9 областей, що постраждали від війни, - Шмигаль
Денис Шмигаль
Фото: Telegram

Після того як Росія здійснила теракт на Каховській ГЕС уряд виділив кошти для будівництва водогону "Інгулець - Південне водосховище". Його чотири нитки вже діють і тисячі мешканців Дніпропетровщини вже отримують питну воду.

Про це на засіданні Кабінету міністрів повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Він наголосив, що забезпечення водою Півдня країни після теракту Росії на Каховській ГЕС - ще одне ключове завдання уряду. Але так само важливо забезпечити водою жителів інших регіонів.

"Сьогодні схвалюємо Програму комплексного водозабезпечення територій, які постраждали від війни. Ідеться про 9 областей: Дніпропетровську, Кіровоградську, Донецьку, Запорізьку, Луганську, Миколаївську, Одеську, Харківську та Херсонську", - розповів Шмигаль.

Програма передбачає спорудження систем водозабезпечення, реконструкцію і капітальний ремонт гідротехнічних споруд, розчищення русел річок, будівництво артезіанських свердловин. 

За результатами її реалізації вже протягом року Миколаївщина має бути забезпечена водою. А до кінця 2025 року доступ до води мають отримати ще 2 млн українців у Дніпропетровській, Донецькій, Миколаївській, Херсонській і Харківській областях.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies