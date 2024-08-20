​На Одещині фельдшер швидкої допомоги коригував удари росіян по регіону

В Одеській області затримали ще одного агента ФСБ. Він коригував ракетно-дронові удари Росії по одному з портових міст регіону.

Про це повідомила Служба безпеки.

Насамперед росіяни намагалися отримати координати базування особового складу та кораблів морської охорони Держприкордонслужби. Також вони сподівалися одержати локації вогневих позицій ППО, яка обороняє повітряний простір південного регіону.

Для виконання цього завдання ФСБ залучила свого агента – 39-річного фельдшера місцевої станції екстреної медичної допомоги.

У поле зору спецслужби РФ чоловік потрапив ще у квітні цього року, коли публікував антиукраїнські коментарі в Телеграм-каналах. За вказівкою окупантів чоловік збирав розвідувальну інформацію у ході поїздок по прибережній території, зокрема під час викликів "швидкої". Отримані відомості зрадник відображав на гугл-карті, а потім відправляв скріншоти своєму куратору.

Під час обшуків у нього виявлено два мобільні телефони, які він використовував для комунікації з ворогом. Наразі чоловіку повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Наразі зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.