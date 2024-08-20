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На Донеччині за добу внаслідок російських обстрілів 5 людей загинули й 7 отримали поранення

Всього за добу з лінії фронту евакуйовано 3426 людей, у тому числі 302 дитини.

На Донеччині за добу внаслідок російських обстрілів 5 людей загинули й 7 отримали поранення
Фото: телеграм / Вадим Філашкін

На Донеччині за добу внаслідок російських обстрілів 5 людей загинули й 7 отримали поранення, повідомив вранці 20 серпня очільник ОВА Вадим Філашкін. 

“За 19 серпня росіяни вбили 5 жителів Донеччини: 3 у Зарічному, 1 у Торецьку і Сіверську. Ще 7 людей в області за добу дістали поранення”, – написав Філашкін.

Також Філашкін повідомив про оперативну ситуацію по області станом на ранок 20 серпня.

Покровський район. У Селидовому поранено людину, пошкоджено будинок і 6 гаражів. У Кураховому пошкоджено 4 багатоповерхівки. У Покровську пошкоджено соціальний об'єкт і 12 багатоповерхівок; у Новоандріївці 1 будинок зруйновано і 3 пошкоджено. У Ганнівці Добропільської громади пошкоджено 4 адмінбудівлі та 4 приватні будинки. В Удачненській ТГ пошкоджено агропідприємство.

Краматорський район. У Зарічному Лиманської ТГ загинули 3 людини, зруйновано 4 будинки, пошкоджено ще 2; по 1 будинку пошкоджено у Новому і Торському. У Катеринівці Іллінівської ТГ пошкоджено 1 об'єкт. У Новоявленці Новодонецької ТГ пошкоджено 2 будинки.

Бахмутський район. У Торецьку 1 людина загинула і 3 поранені, пошкоджено 3 будинки. У Часовоярській ТГ поранено 2 людини, пошкоджено 14 приватних будинків і багатоповерхівку. У Сіверську 1 людина загинула і 1 поранена, пошкоджено 9 будинків.

Зазначимо, цієї ночі ворог атакував Україну дронами та ракетами. У Повітряних силах завили, що вночі сили ППО збили "Іскандер-К", дві ракети Х-59 та 25 "шахедів".

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