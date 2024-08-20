За добу по цивільній інфраструктурі та беззбройним жителям Харківщини ворог застосував дві ракети Х-38, три КАБи, один FPV-дрон, повідомив вранці 20 серпня очільник ОВА Олег Синєгубов.

20 серпня 06:00 ворог завдав удар по Куп'янськ-Вузловому. Інформація щодо пошкоджень та постраждалих осіб наразі уточнюються.

20 серпня 01:50 Ізюмський р-н, Борівська ТГ, смт Борова. Внаслідок обстрілу пошкоджено три приватні житлові будинки.

23:30 м. Куп’янськ. Внаслідок ворожого обстрілу постраждав 47-річний чоловік.

19:15 Харківський р-н, ДергачівськаТГ, с. Козача Лопань. Внаслідок обстрілу горів очерет на площі 2Га.

17:10 Богодухівський р-н, Золочівська ТГ, с. Одноробівка. Внаслідок обстрілу горів житловий будинок.

17:00 м. Куп’янськ. Внаслідок обстрілу пошкоджено будинок та автомобіль.

16:40 Харківський р-н, Дергачівська ТГ, с. Козача Лопань. Внаслідок обстрілу пошкоджені два будинки. Постраждали чоловік та жінка у віці 54 років.

14:15 Ізюмський р-н, Борівська ТГ, с. Нижче Солоне. Внаслідок обстрілу горіла трава та чагарники на площі 1500 м.кв.

13:10 Ізюмський р-н, Борівська ТГ, с. Андріївка. Внаслідок обстрілу горіла господарча споруда.

12:29 Богодухівський р-н, Золочівська ТГ, с. Одноробівка. Внаслідок обстрілу горів будинок.

10:30 Куп'янський район, с. Новоосинове. Внаслідок обстрілу постраждала жінка 78 років.

На Харківському напрямку ворог продовжував наступальні та штурмові дії, загалом відбулося п’ять ініційованих ним бойових зіткнень. Бої точилися в районах населених пунктів Липці та Вовчанськ.

На Куп’янському напрямку кількість бойових зіткнень за добу добігла чотирнадцяти. Сили оборони відбивали атаки ворога в районах Глушківки, Стельмахівки, Кругляківки, Синьківки, Андріївки та у бік Лозової.

Зазначимо, цієї ночі ворог атакував Україну дронами та ракетами. У Повітряних силах завили, що вночі сили ППО збили "Іскандер-К", дві ракети Х-59 та 25 "шахедів".