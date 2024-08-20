За добу по цивільній інфраструктурі та беззбройним жителям Харківщини ворог застосував дві ракети Х-38, три КАБи, один FPV-дрон, повідомив вранці 20 серпня очільник ОВА Олег Синєгубов.
20 серпня 06:00 ворог завдав удар по Куп'янськ-Вузловому. Інформація щодо пошкоджень та постраждалих осіб наразі уточнюються.
20 серпня 01:50 Ізюмський р-н, Борівська ТГ, смт Борова. Внаслідок обстрілу пошкоджено три приватні житлові будинки.
23:30 м. Куп’янськ. Внаслідок ворожого обстрілу постраждав 47-річний чоловік.
19:15 Харківський р-н, ДергачівськаТГ, с. Козача Лопань. Внаслідок обстрілу горів очерет на площі 2Га.
17:10 Богодухівський р-н, Золочівська ТГ, с. Одноробівка. Внаслідок обстрілу горів житловий будинок.
17:00 м. Куп’янськ. Внаслідок обстрілу пошкоджено будинок та автомобіль.
16:40 Харківський р-н, Дергачівська ТГ, с. Козача Лопань. Внаслідок обстрілу пошкоджені два будинки. Постраждали чоловік та жінка у віці 54 років.
14:15 Ізюмський р-н, Борівська ТГ, с. Нижче Солоне. Внаслідок обстрілу горіла трава та чагарники на площі 1500 м.кв.
13:10 Ізюмський р-н, Борівська ТГ, с. Андріївка. Внаслідок обстрілу горіла господарча споруда.
12:29 Богодухівський р-н, Золочівська ТГ, с. Одноробівка. Внаслідок обстрілу горів будинок.
10:30 Куп'янський район, с. Новоосинове. Внаслідок обстрілу постраждала жінка 78 років.
Вночі ворог завдав ракетного удару по об\'єктах енергетики на Сумщині, без світла 72 населені пункти
На Харківському напрямку ворог продовжував наступальні та штурмові дії, загалом відбулося п’ять ініційованих ним бойових зіткнень. Бої точилися в районах населених пунктів Липці та Вовчанськ.
На Куп’янському напрямку кількість бойових зіткнень за добу добігла чотирнадцяти. Сили оборони відбивали атаки ворога в районах Глушківки, Стельмахівки, Кругляківки, Синьківки, Андріївки та у бік Лозової.
Зазначимо, цієї ночі ворог атакував Україну дронами та ракетами. У Повітряних силах завили, що вночі сили ППО збили "Іскандер-К", дві ракети Х-59 та 25 "шахедів".