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Росіяни атакували Київ ракетами та безпілотниками: у передмісті працювала ППО (оновлено)

Попередньо був запуск двох ракет "Іскандер".

Росіяни атакували Київ ракетами та безпілотниками: у передмісті працювала ППО (оновлено)
Фото: defence-ua

Близько 6 години ранку окупанти запустили в бік Київщини ракети. За повідомленням Київської міської військової адміністрації, на підступах до столиці працювали сили протиповітряної оборони, і ракети не досягли столиці.

Окрім цього місто намагалися атакувати безпілотниками типу "Shahed". Усі вони були збиті.

"Вночі окупанти атакували столицю ударними БПЛА (дрони були знищені ППО). А сьогодні вранці повітряну тривогу оголосили через загрозу застосування крилатих ракет... За попередньою інформацією, ворог атакував столицю України з північного напрямку, імовірно, крилатими ракетами типу «Іскандер-К»", – уточнив голова Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

Він зазначив, що це була вже 41 оголошена повітряна тривога для столиці з початку серпня і п'ята ракетна атака цього місяця. 

За даними оперативного зведення, в Києві – без руйнувань, інформація про постраждалих відсутня.

 

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