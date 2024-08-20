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Омбудсман: Волинський ТЦК порушив право громадян на правничу допомогу

У центрі комплектування вирішили, що не будуть допускати адвокатів до процесів мобілізації та медичного огляду.

Омбудсман: Волинський ТЦК порушив право громадян на правничу допомогу
Дмитро Лубінець
Фото: Макс Требухов

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець на своїй сторінці у Telegram прокоментував заяву Волинського обласного терориріального центру компектування та соціальної підтримки про те, що адвокати "зайві" у процесах, пов'язаних із мобілізацією.

За словами омбудсмана, стаття 59 Конституції України гарантує право на професійну правничу допомогу, яке не може бути зупинене навіть під час воєнного стану. Пан Лубінець нагадав, що адвокатів допускають навіть у місця позбавлення волі, тож ТЦК не мав повноважень запроваджувати якісь заборони.

Представниця уповноваженого у Волинській області Юлія Спас скерувала листа до Волинського ТЦК "з метою роз'яснення та недопущення порушення прав громадян". 

Також ситуацію прокоментували у Національній академії адвокатури України: заступник голови профільного комітету Ігор Колесников вбачає у діях ТЦК ознаки злочину, передбаченого 397 статтею Кримінального кодексу - втручання у діяльність захисника чи представника особи. 

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