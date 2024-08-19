Прикордонники врятували в горах чоловіка, який намагався втекти з України

46-річний мешканець Миколаєва намагався незаконно потрапити в Румунію, а коли зрозумів, що втратив орієнтування, самостійно покликав на допомогу.

Про це повідомила пресслужба Західного регіонального управління ДПСУ.

Чоловік збирався перетнути кордон за допомогою провідника, якому віддав 1400 доларів та 500 євро.

“Вже після перших кількох годин маршруту чоловік зрозумів, що фізично не готовий долати високогір'я, про що й повідомив свого “благодійника”, - йдеться у повідомленні.

Провідник покинув миколаївця, та зник у невідомому напрямку, не повернувши гроші.

Чоловік самотужки намагався відшукати дорогу, але невдало, отже йому довелося переночувати у лісі. Все, що він взяв із собою у високогірну подорож - закордонний паспорт, телефон та невелику упаковку желейних солодощів.

На ранок чоловік зателефонував рятувальникам, які разом із прикордонниками доставили його у прикордонний підрозділ.

Стосовно затриманого складено протоколи про адмінправопорушення, передбачене ст. 204-1 КУпАП “Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України”.