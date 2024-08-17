Біля кордону упіймали словака, який вже отримав 5 років за «переправництво»

Чоловік запевняв прикордонників, що пішов у ліс по гриби.

У лісі за 300 метрів від держрубежу прикордонники затримали громадянина Словаччини, причетного до незаконного переправлення осіб через державний кордон.

Про це повідомили у ДПСУ.

Рух невідомого поблизу державного кордону зафіксувала система відеоспостереження прикордонників. Група реагування, яку вислали на пошуки ймовірного правопорушника, виявила в лісі чоловіка у камуфльованому одязі. Він не мав з собою жодних документів і запевняв правоохоронців, що пішов у ліс по гриби.

Згодом встановили, що чоловік є 29-річним громадянином Словаччини, якого наприкінці 2022 року вже затримували українські прикордонники за незаконне переправлення двох осіб з України. Щодо іноземця тоді відкрили кримінальну справу за ч.2 с.332 ККУ, а в березні цього року, рішенням суду, його було визнано винним у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення. Переправникові присудили п’ять років позбавлення волі з іспитовим терміном два роки.

Під час затримання іноземець не виконував законні вимоги правоохоронців, чинив їм опір, тож щодо нього склали адміністративно-процесуальні документи не лише за ст.204-1 КУпАП («Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України»), ст.202 КУпАП («Порушення прикордонного режиму, режиму в пунктах пропуску через державний кордон України або режимних правил у контрольних пунктах в'їзду-виїзду»), а й за ст.185-10 КупАП («Злісна непокора законному розпорядженню чи вимозі військовослужбовця або працівника Державної прикордонної служби України або члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону»).

Про нього повідомили Управління СБУ в Закарпатській області.Правопорушника помістили у спецприміщення відділу «Великий Березний».

На Львівщині 21-річного прикордонника затримали під час спроби переправити військовозобов’язаного за кордон.