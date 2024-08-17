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У МВС показали наслідки ракетного удару по Сумах: згоріли десять авто

Рятувальникам вдалось ліквідувати осередки загорання. 

У МВС показали наслідки ракетного удару по Сумах: згоріли десять авто
обстріли міста Суми
Фото: МВС України

Армія РФ над ранок в суботу, 17 серпня, завдала ударів ракетою "Іскандер-К" по Сумах. Внаслідок удару згоріли десять припаркованих авто, поранені люди.

Про це інформує МВС України.

Внаслідок атаки загорілось 10 автомобілів, що знаходились на стоянці. Вибуховою хвилею вибиті вікна, пошкоджені фасади житлових будинків та інших приміщень.

Рятувальникам вдалось ліквідувати осередки загорання. 

За вказаним фактом слідчі поліції розпочали кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України «Порушення законів та звичаїв війни», пише поліція Сумської області.

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