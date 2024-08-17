Сили ППО уночі збили всі 14 ворожих "Шахедів"

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У ніч на суботу, 17 серпня, російська армія атакувала "Іскандер-К" місто Суми та 14-ма ударними дронами типу "Shahed". Сили ППО збили всі безпілотники.

Про це повідомили у Повітряних силах України.

Усі 14 "Шахедів" було збито розрахунками мобільних вогневих груп Сил оборони України, авіацією, зенітними ракетними підрозділами та засобами РЕБ Повітряних Сил.

Фото: Повітряні Сили

За інформацією Повітряних сил, російські БПЛА були запущені із районів Приморсько-Ахтарськ, Єйськ, Курськ у Росії.

Протиповітряна оборона працювала у Миколаївській, Черкаській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій та Київській областях.