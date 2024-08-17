Сили оборони за добу знищили ще 1230 російських окупантів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.08.24 орієнтовно склали:

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

За добу Сили оборони ліквідували 1230 окупантів, 5 ворожих танків та 58 артилерійських систем.

Росія втратила від початку повномасштабного вторгнення близько 598 180 військових.

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