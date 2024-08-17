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Сили оборони за добу знищили ще 1230 російських окупантів

Росія втратила від початку повномасштабного вторгнення близько 598 180 військових.

Сили оборони за добу знищили ще 1230 російських окупантів
Фото: EPA/UPG

За добу Сили оборони ліквідували 1230 окупантів, 5 ворожих танків та 58 артилерійських систем.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.08.24 орієнтовно склали:

Фото: Генштаб

  • особового складу ‒ близько 598 180 (+1230) осіб,
  • танків ‒ 8501 (+5) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 16473 (+12) од,
  • артилерійських систем –  16985 (+58) од,
  • РСЗВ – 1160 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 923 (+1) од,
  • літаків – 367 (+0) од,
  • гелікоптерів – 328 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 13714 (+55),
  • крилаті ракети ‒ 2432 (+3),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 22913 (+65) од,
  • спеціальна техніка ‒ 2844 (+15)

Дані уточнюються.

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