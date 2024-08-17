Сили оборони за добу знищили ще 1230 російських окупантів

За добу Сили оборони ліквідували 1230 окупантів, 5 ворожих танків та 58 артилерійських систем.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.08.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 598 180 (+1230) осіб,
- танків ‒ 8501 (+5) од,
- бойових броньованих машин ‒ 16473 (+12) од,
- артилерійських систем – 16985 (+58) од,
- РСЗВ – 1160 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 923 (+1) од,
- літаків – 367 (+0) од,
- гелікоптерів – 328 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 13714 (+55),
- крилаті ракети ‒ 2432 (+3),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 22913 (+65) од,
- спеціальна техніка ‒ 2844 (+15)
Дані уточнюються.