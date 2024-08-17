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В Києві на території Нижньої лаври відкрився військовий храм

Територія Нижньої Лаври наразі закрита для загального доступу, але церква буде відкрита для потреб військових.

В Києві на території Нижньої лаври відкрився військовий храм
В Києві на території Нижньої лаври відкрився військовий храм
Фото: Мінкультури

На території Нижньої лаври Національного заповідника “Києво-Печерська лавра”, у церкві Живоносного Джерела, відкрився військовий храм. Хоча територія Нижньої Лаври наразі закрита для загального доступу, церква буде відкрита для потреб військових.

Про це повідомила пресслужба Мінкультури.

Перша служба відбулася за участі військових капеланів та військовослужбовців Сухопутних військ ЗСУ, Медичних сил ЗСУ та військових, які проходять лікування й відновлення після поранення. Також на службі були присутні курсанти. 

У відповідь на звернення служби військового капеланства Сухопутних військ ЗСУ у заповіднику “Києво-Печерська лавра” ухвалили рішення про надання одного з храмів Києво-Печерської лаври під потреби військовослужбовців.

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Функціонування храму для військових стало логічним продовженням програми “Духовне відновлення культурою”, наголосив гендиректор заповідника Максим Остапенко. 

Проводити богослужіння в храмі будуть військові капелани разом з братією монастиря на чолі з намісником Свято-Успенської Києво-Печерської лаври владикою Авраамієм.

Будівля храму не є історичною спорудою, раніше в ній розміщувалася водонапірна вежа, яку перебудували на початку 2000-х років.

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