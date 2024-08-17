Російська армія вночі атакувала Сумську область з різних видів озброєння. Поранень зазнали четверо людей.
Про це повідомляє поліція Сумської області.
За минулу добу російські окупанти обстріляли 34 населені пункти Сумської області, загалом нараховано 181 удар.
Внаслідок обстрілів травм зазнали четверо людей, також пошкоджені 35 приватних будинків, 5 з яких багатоквартирні, 6 приватні автомобілі, приміщення клубу, будівлю храму та гараж.
За даними фактами поліція розпочала кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України "Порушення законів та звичаїв війни".
- У суботу вранці окупанти атакували місто Суми ракетою "Іскандер-К". Відомо про одного пораненого.