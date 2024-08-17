Російська армія вночі атакувала Сумську область з різних видів озброєння. Поранень зазнали четверо людей.

Про це повідомляє поліція Сумської області.

За минулу добу російські окупанти обстріляли 34 населені пункти Сумської області, загалом нараховано 181 удар.

Фото: поліція Сумської області

Внаслідок обстрілів травм зазнали четверо людей, також пошкоджені 35 приватних будинків, 5 з яких багатоквартирні, 6 приватні автомобілі, приміщення клубу, будівлю храму та гараж.

Фото: поліція Сумської області

За даними фактами поліція розпочала кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України "Порушення законів та звичаїв війни".