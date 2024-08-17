Окупанти вдарили вночі по Козачій Лопані на Харківщині, є жертви

Російські окупанти у ніч на суботу атакували Козачу Лопань у Харківській області. Внаслідок обстрілу загинула жінка.
Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"Унаслідок обстрілів загинула жінка, дані встановлюються. Пошкоджено приватні будинки, зруйновано дах і виникла пожежа у двоповерховому будинку", — ідеться у повідомленні.
Також вночі ворог атакував КАБом у селищі Борова Ізюмського району. Інформація щодо постраждалих та руйнувань не надходила.
Також, минулої доби від ворожих обстрілів постраждав Куп'янськ-Вузловий, Одноробівка і Новоосинове.
Малоданилівська ТГ постраждала від авіаційного удару. Інформація про постраждалих та руйнування не надходила.
На місці падіння знайдено частини УМПБ Д-30.
- На Харківщині рятувальники понад 4 доби ліквідували лісову пожежу площею 43 га.