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Окупанти вдарили вночі по Козачій Лопані на Харківщині, є жертви

Внаслідок ворожого обстрілу загинула жінка.

Окупанти вдарили вночі по Козачій Лопані на Харківщині, є жертви
Наслідки обстрілу Харківщини
Фото: Харківська ОВА

Російські окупанти у ніч на суботу атакували Козачу Лопань у Харківській області. Внаслідок обстрілу загинула жінка.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Унаслідок обстрілів загинула жінка, дані встановлюються. Пошкоджено приватні будинки, зруйновано дах і виникла пожежа у двоповерховому будинку", — ідеться у повідомленні.

Також вночі ворог атакував КАБом у селищі Борова Ізюмського району. Інформація щодо постраждалих та руйнувань не надходила.

Також, минулої доби від ворожих обстрілів постраждав Куп'янськ-Вузловий, Одноробівка і Новоосинове.

Малоданилівська ТГ постраждала від авіаційного удару. Інформація про постраждалих та руйнування не надходила. 

На місці падіння знайдено частини УМПБ Д-30.

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