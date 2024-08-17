На Київщині внаслідок падіння уламків ворожих дронів виникли пожежі, — ОВА

У ніч на суботу, 17 серпня, в Київській області повітряна тривога оголошувалася тричі. Внаслідок ворожої атаки ударними дронами.

Про це повідомив очільник Київської ОВА Руслан Кравченко.

"В області працювали сили ППО. Є збиті цілі. Вдячний нашим силам ППО за ефективну роботу", — відзначив очільник ОВА.

Влучань в об’єкти житлової та критичної інфраструктури немає. За інформацією оперативних груп, внаслідок падіння уламків сталося загорання лісової підстилки. Пожежа ліквідована. Також пошкоджена покрівля одного приватного будинку.

Падіння уламків збитих цілей фіксуються поза межами населених пунктів. Робота оперативних груп з ліквідації наслідків ворожої атаки триває.