Російські окупанти обстріляли Дружбу Сумської області, постраждала дитина

Внаслідок російського обстрілу міста Дружба Сумської області постраждала восьмирічна дитина

Про це повідомляє пресслужба Сумської обласної прокуратури.

"17 серпня 2024 року близько 10:00, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, ворог з артилерії обстріляв м. Дружба Шосткинського району. Унаслідок атаки окупантів уламками поранено 8-річного хлопчика, життю дитини загрози немає", — ідеться в повідомленні.

За процесуального керівництва Шосткинської окружної прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч.1 ст.438 Кримінального кодексу України).