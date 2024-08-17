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Російські окупанти обстріляли Дружбу Сумської області, постраждала дитина

Правоохоронці документують наслідки обстрілів. 

Російські окупанти обстріляли Дружбу Сумської області, постраждала дитина
Фото: прокуратура Сумщини

Внаслідок російського обстрілу міста Дружба Сумської області постраждала восьмирічна дитина 

Про це повідомляє пресслужба Сумської обласної прокуратури.

"17 серпня 2024 року близько 10:00, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, ворог з артилерії обстріляв м. Дружба Шосткинського району. Унаслідок атаки окупантів уламками поранено 8-річного хлопчика, життю дитини загрози немає", — ідеться в повідомленні.

За процесуального керівництва Шосткинської окружної прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч.1 ст.438 Кримінального кодексу України). 

  • Вранці 17 серпня окупанти атакували Суми ракетою "Іскандер-К". Поранено двох людей, 10 авто згоріли, є руйнування.
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