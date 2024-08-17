Білорусь допомагає Росії модернізувати іранські "Шахеди"

На одному із заводів Гомеля у Білорусі росіяни налагодили процес фарбування іранських дронів у чорний колір для маскування.

Росія використовує потужності ВПК Білорусі у війні проти України, зокрема ідеться допомогу росіянам у “модернізації” іранських безпілотників.

Про це пише Центр нацспротиву.

"За повідомленнями місцевих, саме в Білорусі на одному із гомельських заводів росіяни налагодили процес фарбування іранських дронів у чорний колір для маскування нічних запусків", — пишуть у спротиві.

В ЦНС додають, що мова йде про імпортовані з Ірану "Shahed 136". "Їх фарбування відбувається в білорусі, аби не перевантажувати виробництво Єлабузі, де росіяни збирають “шахеди” за іранською технологією".