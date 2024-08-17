Хакерське угруповання “BO Team” заблокувало роботу виробника ядерної зброї РФ, — спротив

Кіберактивісти “BO Team” заблокували роботу інтернет-провайдера "Вега" у російському місті Снєжинськ Челябінської області. Відомо, що послугами провайдера користується російський розробник ядерних боєприпасів "Всеросійський науково-дослідний інститут технічної фізики".

Про це пише Спротив.

"Результати перевершили сподівання. Виведено з ладу понад 1173 комутаторів провайдера і 10 серверів компанії, повністю знищено інформацію на них. Як наслідок вже п’ять днів поспіль заблоковано надання послуг Інтернету та зв’язку цілій низці стратегічних підприємств міста, а перспективи їх повноцінного відновлення відновлення залишають бажати кращого", — написали у "ВО Team".

Відомо, що Інтернет-провайдер “Вега” є єдиним провайдером у місті. При цьому одне із містоутворюючих підприємств “ВНІІТФ” (Всеросійський науково-дослідний інститут технічної фізики) – розробник ядерних боєприпасів користується послугами лише цього провайдеру.

В результаті якісної роботи, хакери отримали персональні дані та документи заводу, який знаходиться під санкціями.

"З них вже очевидно, хто і яким чином допомагає інституту їх обходити. Здобуті в місцевих пабліках соцмереж красномовна переписка та коментарі свідчать, що через кібератаку можливий зрив державного оборонного замовлення", — додає "Спротив".

ВО "Team" взяли на себе відповідальність за хакерську атаку.