Українська компанія почала виготовляти дрони для ЗСУ у Словаччині

Українська компанія "Skyeton", відома своїми розвідувальними системами ACS-3/Raybird-3, розширила свою діяльність на Словаччину. Інвестиці] нового заводу компанії складають $3,5 мільйони, пише Defence Industry Europe.

Компанія Skyeton відома своїми розвідувальними системами ACS-3/Raybird-3, які є частиною арсеналу Збройних Сил України з 2018 року. Кожна система складається з трьох безпілотних літальних апаратів, додаткового обладнання та наземної станції управління.

Raybird компанії Skyeton є одним з небагатьох БпЛА у світі з такими можливостями, проте він є економічно ефективніший за свої аналоги.

Відомо, що компанія отримала замовлення на понад 75 розвідувальних систем від Збройних Сил України, тому виробництво на новому заводі у Словаччині розпочалося весною 2024 року.

Як зазначає видання, в Україні завод Skyeton може виробляти близько 100 систем на рік, але попит українських військ становить 140 систем на рік. Тому новий завод у Словаччині допомагає подолати цей розрив і пропонує стратегічну перевагу.

Цей завод може виробляти 25 систем на рік, але планується збільшення потужностей вчетверо після завершення інвестиційного раунду.